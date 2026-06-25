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«Не так часто удается поработать с наследием инженерного искусства и наделить его нужной городу функцией»

Поговорили с авторами проекта реновации Пакгаузов, где уже через несколько дней (в четвертый раз подряд!) пройдет церемония награждения лауреатов нашей премии «ТОП50». 

Лучшее место для прайм-события найти в Нижнем сложно (у нас пока не получилось). Ажур Пакгаузов плели на Санкт-Петербургском металлическом заводе для главного здания 15-й Всероссийской промышленно-художественной выставки в Москве в 1882 году. Корпус состоял из восьми павильонов, расположенных звездой. Два из них остались у нас на Стрелке после грандиозной экспозиции 1896-го года. По завершении Великой Всероссийской конструкции служили опорами пакгаузов (packhaus с немецкого – «дом для упаковки», склад).

Сперва они стояли около пристаней Нижегородской ярмарки, затем их перенесли на закрытую территорию грузового порта. Вплоть до 2015-го об их существовании ничего не знали (изящный остов был скрыт за стенами из силикатного кирпича под крышей из шифера) – объект культурного наследия (этот статус они получили лишь в 2018-м!) обнаружил нижегородский архитектор Денис Плеханов.

В 2017-м власти решили снести пакгаузы, но градозащитникам удалось отстоять их. В 2019 году коллектив под руководством Сергея Чобана (российского и немецкого архитектора, сооснователя архитектурного бюро СПИЧ) разработал мастер-план развития всей территории Стрелки. 

Команда архитектурного бюро СПИЧ

В 2017 году порт убрали с территории Стрелки, и ее начали готовить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Металлические каркасы избавили от кирпичных стен и шиферных крыш. В 2020-м мы провели работы по сохранению и консервации исторических элементов. Конструкции очистили от старых слоев краски и пыли, покрыли тремя слоями лака и морозоустойчивой краской высокотехнологичного состава для защиты металла от коррозии. Цвет сооружений теперь приближен к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций – это было предметом отдельного исследования. Суть мастер-плана была в градостроительном переосмыслении пространства Стрелки в структуре города и создание здесь целого ансамбля новых центров притяжения культурной и общественной активности. Отправной точкой проектирования стали пакгаузы. Их реставрация и приспособление стали первым и на настоящий момент единственным этапом реализации всего проекта.

В 2023 году авторы проекта (Сергей Чобан, Игорь Членов и Алексей Шубкин) получили Международную премию International Architecture Awards (одна из самых престижных архпремий мира). В 2024 году проект попал в шорт-лист авторитетной архитектурной премии итальянского журнала The Plan.

Команда архитектурного бюро СПИЧ

Изначальной идеей Сергея Чобана было накрыть исторические конструкции сверху неким стеклянным кожухом, но расчеты показали, что это достаточно сложно реализовать и еще сложнее эксплуатировать с инженерной точки зрения, поэтому в итоге было найдено более эргономичное и экономичное решение и одновременно визуально очень выигрышное: зеркальные объемы новых функций в прямом смысле интегрированы внутрь конструкций, отражая их и преумножая визуальный облик шедевров инженерного искусства. Снаружи Пакгаузов – панели из нержавеющей стали и панорамные окна в пол. В итоге именно более бюджетный вариант оказался самым удачным и долговечным. Для нашего бюро это совершенно исключительный по своей значимости объект – не так часто удается поработать с наследием инженерного искусства и наделить его новой, нужной современному городу функцией.

А заглянуть в грандиозное прошлое Нижнего гости церемонии смогут, прогулявшись до выставочного пакгауза. В нем до ноября проходит выставка «Великая Всероссийская», посвященная 130-летию масштабного события.

Фото: Дмитрий Чебаненко, Илья Иванов

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Теги:
ТОП50 2026 НН

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