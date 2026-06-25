«Не так часто удается поработать с наследием инженерного искусства и наделить его нужной городу функцией»

Сперва они стояли около пристаней Нижегородской ярмарки, затем их перенесли на закрытую территорию грузового порта. Вплоть до 2015-го об их существовании ничего не знали (изящный остов был скрыт за стенами из силикатного кирпича под крышей из шифера) – объект культурного наследия (этот статус они получили лишь в 2018-м!) обнаружил нижегородский архитектор Денис Плеханов.

В 2017-м власти решили снести пакгаузы, но градозащитникам удалось отстоять их. В 2019 году коллектив под руководством Сергея Чобана (российского и немецкого архитектора, сооснователя архитектурного бюро СПИЧ) разработал мастер-план развития всей территории Стрелки.