«Не так часто удается поработать с наследием инженерного искусства и наделить его нужной городу функцией»

Поговорили с авторами проекта реновации Пакгаузов, где уже через несколько дней (в четвертый раз подряд!) пройдет церемония награждения лауреатов нашей премии «ТОП50».
Лучшее место для прайм-события найти в Нижнем сложно (у нас пока не получилось). Ажур Пакгаузов плели на Санкт-Петербургском металлическом заводе для главного здания 15-й Всероссийской промышленно-художественной выставки в Москве в 1882 году. Корпус состоял из восьми павильонов, расположенных звездой. Два из них остались у нас на Стрелке после грандиозной экспозиции 1896-го года. По завершении Великой Всероссийской конструкции служили опорами пакгаузов (packhaus с немецкого – «дом для упаковки», склад).
Сперва они стояли около пристаней Нижегородской ярмарки, затем их перенесли на закрытую территорию грузового порта. Вплоть до 2015-го об их существовании ничего не знали (изящный остов был скрыт за стенами из силикатного кирпича под крышей из шифера) – объект культурного наследия (этот статус они получили лишь в 2018-м!) обнаружил нижегородский архитектор Денис Плеханов.
В 2017-м власти решили снести пакгаузы, но градозащитникам удалось отстоять их. В 2019 году коллектив под руководством Сергея Чобана (российского и немецкого архитектора, сооснователя архитектурного бюро СПИЧ) разработал мастер-план развития всей территории Стрелки.
В 2017 году порт убрали с территории Стрелки, и ее начали готовить к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Металлические каркасы избавили от кирпичных стен и шиферных крыш. В 2020-м мы провели работы по сохранению и консервации исторических элементов. Конструкции очистили от старых слоев краски и пыли, покрыли тремя слоями лака и морозоустойчивой краской высокотехнологичного состава для защиты металла от коррозии. Цвет сооружений теперь приближен к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций – это было предметом отдельного исследования. Суть мастер-плана была в градостроительном переосмыслении пространства Стрелки в структуре города и создание здесь целого ансамбля новых центров притяжения культурной и общественной активности. Отправной точкой проектирования стали пакгаузы. Их реставрация и приспособление стали первым и на настоящий момент единственным этапом реализации всего проекта.
В 2023 году авторы проекта (Сергей Чобан, Игорь Членов и Алексей Шубкин) получили Международную премию International Architecture Awards (одна из самых престижных архпремий мира). В 2024 году проект попал в шорт-лист авторитетной архитектурной премии итальянского журнала The Plan.
Изначальной идеей Сергея Чобана было накрыть исторические конструкции сверху неким стеклянным кожухом, но расчеты показали, что это достаточно сложно реализовать и еще сложнее эксплуатировать с инженерной точки зрения, поэтому в итоге было найдено более эргономичное и экономичное решение и одновременно визуально очень выигрышное: зеркальные объемы новых функций в прямом смысле интегрированы внутрь конструкций, отражая их и преумножая визуальный облик шедевров инженерного искусства. Снаружи Пакгаузов – панели из нержавеющей стали и панорамные окна в пол. В итоге именно более бюджетный вариант оказался самым удачным и долговечным. Для нашего бюро это совершенно исключительный по своей значимости объект – не так часто удается поработать с наследием инженерного искусства и наделить его новой, нужной современному городу функцией.
А заглянуть в грандиозное прошлое Нижнего гости церемонии смогут, прогулявшись до выставочного пакгауза. В нем до ноября проходит выставка «Великая Всероссийская», посвященная 130-летию масштабного события.
Фото: Дмитрий Чебаненко, Илья Иванов
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