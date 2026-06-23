Все оборудование уместилось бы в два холодильника

Заглянули в Нижегородский радиотелецентр РТРС и узнали об эволюции телерадиовещания (а еще об управлении подсветкой телебашни!).
В 1950-е годы улица Белинского была окраинной – за деревянными домами сразу начинались поля. Однако здесь, на пересечении с улицей Пушкина, – самая высокая точка Нижнего – 185 метров (!) над уровнем моря. Именно поэтому на этом месте в 1957-м построили 180-метровую телебашню и двухэтажный телецентр, предварительно переместив с территории зверинец.
В 1960-е по области начала разрастаться сеть вещания, а черно-белая картинка сменилась цветной – это было первой революцией на ТВ, второй – переход с аналога на цифру к 2018 году. Сейчас в регионе 43 цифровые станции (РТС) – 30 небольших построили с нуля, а остальные, крупные, модернизировали. В Арзамасе, кстати, стоит почти точная копия нижегородской башни, а в Лукоянове – самая высокая мачта – 245,9 метров.
Сегодня Нижегородский радиотецентр – часть крупнейшей в мире телерадиосети (РТРС), отмечающей в этом году 25-летний юбилей.
Вячеслав Ульященко
директор Нижегородского филиала РТРС
До цифры у нас развивалась сеть аналогового вещания – мы строили большие башни в районах области, а в ходе цифровизации – точечно маленькие объекты, чтобы закрывать белые пятна, которые не мог охватить аналог. Теперь более 98% жителей региона, как в Нижнем Новгороде, так и в небольших деревнях и селах, могут в свободном доступе принимать равное количество программ – 20 телевизионных и 3 радиоканала в современном цифровом стандарте. Количество каналов увеличилось, а передающего оборудования – наоборот, уменьшилось Целый зал аналоговых передатчиков заменили всего два современных цифровых передатчика, сравнимых по размерам с обычными холодильниками.
За качеством трансляции теле- и радиосигналов наблюдают 24/7 из Нижнего Новгорода дежурные Отдела управления сетью. Их работа заключается в одновременном контроле всех выдаваемых в эфир передач: просмотре, прослушивании, а также дистанционном мониторинге станциий в районах области. Помимо передачи телесигнала на экраны зрителей, башня на Белинке сама по вечерам превращается в «экран». Еще некоторое время назад любой желающий мог отправить платное световое поздравление на телебашню с приложения на смартфоне (от этой идеи в итоге отказались в пользу рекламы).
заместитель главного инженера Нижегородского филиала РТРС
Первая система освещения появилась на башне в Нижнем еще в конце 1990-х, а с 2009 года начали подсвечивать наши телебашни в крупных городах области – хотелось порадовать жителей, добавить яркости. Тогда металлогалогенные светильники монтировали практически своими силами. Меняя их количество и точки размещения, добились полной засветки и зажигали башни на праздничные мероприятия. К ЧМ-2018 на главной телебашне региона установили современную архитектурно-художественную подсветку из светодиодных пикселей. Их дополняет «пояс» из прожекторов по периметру площадки на высоте 140 метров, благодаря чему нашу телебашню называют «Волго-Окским маяком». На данный момент на башне есть и медиаэкран – участок с увеличенной плотностью пикселей, где мы можем транслировать слова и выдавать четкие картинки.
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