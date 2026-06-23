Все оборудование уместилось бы в два холодильника

В 1960-е по области начала разрастаться сеть вещания, а черно-белая картинка сменилась цветной – это было первой революцией на ТВ, второй – переход с аналога на цифру к 2018 году. Сейчас в регионе 43 цифровые станции (РТС) – 30 небольших построили с нуля, а остальные, крупные, модернизировали. В Арзамасе, кстати, стоит почти точная копия нижегородской башни, а в Лукоянове – самая высокая мачта – 245,9 метров.

Сегодня Нижегородский радиотецентр – часть крупнейшей в мире телерадиосети (РТРС), отмечающей в этом году 25-летний юбилей.