Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В аптекарском огороде «Дома Эвениуса» высадили около 30 видов растений (большая часть из них лекарственные)

Уже в начале июня в огород за домом 45 по улице Студеной сможет попасть любой желающий. К работам привлекли преподавателей и студентов медуниверситета – саженцы появились на специальных высоких грядках, которые соединены с грунтом. Такая система защищает посетителей от глинистой и водянистой почвы, а также позволяет не сильно нагибаться во время работы. Несколько грядок и участки земли на газоне оставили пустыми – в «Доме Эвениуса» планируют в будущем дать возможность гостям огорода самостоятельно посадить растение.

Сейчас здесь дорабатывают пространство, где будет устроен кинотеатр под открытым небом, появятся столики с розетками для коворкинга и сцена для концертов, а также несколько дорожек для променада. Команда «Дома Эвениуса» планирует проводить в огороде тематические экскурсии и мероприятия.

Никита Гамзюль

соавтор проекта «Дом Эвениуса»

Мы устанавливаем подсветку растений у дорожек, подсветку над столиками, у забора, а еще специальное мобильное освещение сцены, которое можно будет менять в зависимости от мероприятия – формировать картину светом. Очень надеемся успеть все к открытию: самые масштабные работы завершены, теперь нужно прибрать территорию и установить таблички с подписями для растений.

Фото: Анастасия Волкова

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: