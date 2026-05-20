В аптекарском огороде «Дома Эвениуса» высадили около 30 видов растений (большая часть из них лекарственные)

Уже в начале июня в огород за домом 45 по улице Студеной сможет попасть любой желающий. К работам привлекли преподавателей и студентов медуниверситета – саженцы появились на специальных высоких грядках, которые соединены с грунтом. Такая система защищает посетителей от глинистой и водянистой почвы, а также позволяет не сильно нагибаться во время работы. Несколько грядок и участки земли на газоне оставили пустыми – в «Доме Эвениуса» планируют в будущем дать возможность гостям огорода самостоятельно посадить растение.
Сейчас здесь дорабатывают пространство, где будет устроен кинотеатр под открытым небом, появятся столики с розетками для коворкинга и сцена для концертов, а также несколько дорожек для променада. Команда «Дома Эвениуса» планирует проводить в огороде тематические экскурсии и мероприятия.
Никита Гамзюль
соавтор проекта «Дом Эвениуса»
Мы устанавливаем подсветку растений у дорожек, подсветку над столиками, у забора, а еще специальное мобильное освещение сцены, которое можно будет менять в зависимости от мероприятия – формировать картину светом. Очень надеемся успеть все к открытию: самые масштабные работы завершены, теперь нужно прибрать территорию и установить таблички с подписями для растений.
