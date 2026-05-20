В аптекарском огороде «Дома Эвениуса» высадили около 30 видов растений (большая часть из них лекарственные)

Уже в начале июня в огород за домом 45 по улице Студеной сможет попасть любой желающий. К работам привлекли преподавателей и студентов медуниверситета – саженцы появились на специальных высоких грядках, которые соединены с грунтом. Такая система защищает посетителей от глинистой и водянистой почвы, а также позволяет не сильно нагибаться во время работы. Несколько грядок и участки земли на газоне оставили пустыми – в «Доме Эвениуса» планируют в будущем дать возможность гостям огорода самостоятельно посадить растение.