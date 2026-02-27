«Античный» обелиск в Кремле, купеческое «палаццо» с атлантами и даже Чкаловская лестница

Выясняем с Антоном Марцевым, сколько в Нижнем барокко (и откуда оно взялось в советских постройках!)

В Арсенале сейчас проходит выставка-перекличка между художниками эпохи барокко и современными авторами, которые так или иначе работают с чувственностью, пышностью и театральностью барочного стиля. Среди 160 экспонатов – гравюры по мотивам Рембрандта, масштабная шпалера «Артемида и Актеон» (пример настоящей барочной роскоши) и фруктовые портреты Александра Лаврова (оммаж Джузеппе Арчимбольдо).

Мы попросили краеведа, экскурсовода и ценителя всего прекрасного в Нижнем Антона Марцева рассказать, как и где стиль барокко проявляется в архитектуре города.