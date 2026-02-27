«Античный» обелиск в Кремле, купеческое «палаццо» с атлантами и даже Чкаловская лестница

Выясняем с Антоном Марцевым, сколько в Нижнем барокко (и откуда оно взялось в советских постройках!)
В Арсенале сейчас проходит выставка-перекличка между художниками эпохи барокко и современными авторами, которые так или иначе работают с чувственностью, пышностью и театральностью барочного стиля. Среди 160 экспонатов – гравюры по мотивам Рембрандта, масштабная шпалера «Артемида и Актеон» (пример настоящей барочной роскоши) и фруктовые портреты Александра Лаврова (оммаж Джузеппе Арчимбольдо).
Мы попросили краеведа, экскурсовода и ценителя всего прекрасного в Нижнем Антона Марцева рассказать, как и где стиль барокко проявляется в архитектуре города.
Культовые сооружения
Наиболее близки в Нижнем Новгороде к эпохе барокко, в том числе буквально по времени, наши Строгановские церкви рубежа 17—18 веков: в Гордеевке и на улице Рождественской. Это первые (!) здания города, где появились элементы ордера (фризы, например), но ордер здесь имеет яркие барочные черты, что проявляется в прерывистых карнизах, витых колоннах и «пятнах» декора.
Расколотый обелиск в Кремле
В эпоху барокко Рим подвергся перепланировке, в результате чего на ключевых площадях города установили египетские обелиски, которые привозили сюда еще в античное время. Спустя 250 лет, отдавая дань традиции, в Нижегородском кремле тоже поставили обелиск (в 1828 году). Его посвятили гражданину Минину с князем Пожарским, и это – первый светский памятник нашего города. С Италией его роднит даже расколотость, ведь римские обелиски нередко обнаруживали в земле по частям и скрепляли для установки.
Особняк Рукавишниковых (Верхне-Волжская набережная, 7)
С Италией связан и купеческий особняк, который уже вскоре после возведения в 1877 году современники прозвали «палаццо». Только схожесть тут не с каноничными постройками 15 века, а с палаццо более поздними, именно барочными. Об этом говорят силуэт здания и особая нагруженность его фасадов скульптурным декором.
Итальянское Канавино (Совнаркомовская, 21)
Удивительно, но отголоски барокко можно встретить даже в нижегородской архитектуре середины 20 века. Яркий пример «горьковского барокко» – дом, построенный в 1952–1953 годах по проекту Леонида Нифонтова (в прошлом здесь размещалось Городское управление милиции). Обращает на себя внимание аттик с тремя мини-обелисками, но важнее всего – вогнутость фасада на срезе угла. Эта вогнутость никак не помогает использованию здания, и она сделана только для эффекта, но эффекта прямо-таки барочного.
Бывший католический храм (Студеная, 8)
В основе здания – одноэтажный католический храм (второй в городе), который построили в 1915 году. Современный вид административный центр приобрел в 1949 году. К сожалению, мы не знаем автора проекта перестройки, но он сделал тут явную стилизацию под барокко. На это намекают разорванный фронтон над входом, асимметрично поставленная башенка с пилястрами и причудливый картуш под ней.
Чкаловская лестница и станция «Родина»
Барочность легко увидеть и в Чкаловской лестнице – даже из-за одной только планировки. Однако завершить список хочется на другом творении того же автора: в 1939 году по проекту архитектора Александра Яковлева (старшего) была построена станция «Родина» детской железной дороги (улица Октябрьской Революции, 23А). Игривый барочный образ великолепно подошел для «игрушечной» функции здания.
Фото: Анастасия Волкова
