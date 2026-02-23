Парниковый эффект

Соосновательница пространства

В городе была проблема с тем, чтобы найти растения в хорошем грунте (не в транспортировочном). Правильно пересаживать растения непрофессионалам довольно сложно и не всем приятно. И вот Алина сначала решила эту проблему для себя, а потом и для всего города. А я была флористом и однажды увидела гербарий в витраже, и захотела научиться паять, сохранять красоту цветка навечно. Так появился мой первый проект. На этом этапе с Алиной познакомились и дальше росли вместе. У нас не было никакого плана и стратегии развития, просто решали встающие перед нами задачи. Алина и сейчас занимается комнатными растениями, а я отвечаю за букеты (только не простые, а экологичные) – мы взаимодействуем с большим количеством местных фермеров и используем для букетов исключительно бумажную упаковку, отказавшись от больших корзин, коробок и пленки. Это направление сейчас активно развивается. Наш основной инструмент продвижения – сарафанное радио (случайные посетители у нас появляются редко). Люди передают знания о том, как нас найти, как к нам попасть, как будто бы это некий закрытый клуб. И вот по этой цепочке информация дошла до Марка Эйдельштейна. Однажды он просто пришел к нам, купил цветы, нафотографировался с нашими флористами, сказав, что это лучшее место в городе.