Парниковый эффект

Исследовали феномен кочующего (так вышло) сообщества «Парник», где ботанику соединили с искусством.
Вообще, главная тут Лимонка – желтый попугай, сменивший обитающую здесь когда-то колонию сверчков. По полу клубится туман от генератора, кругом – бесчисленные растения разных видов и форм (оранжерея и цветочный магазин); игрушки, горшки, керамика от местных мастеров.
«Парник» перемещается. Нынешний адрес (Алексеевская, 18) – уже третье по счету пристанище сотрудников (а точнее, союзников) «Парника». С 2022 года он располагался на Почаинской (с видом на Кремль), а еще раньше – на Кожевенной как безымянная мастерская, где занималась каждая своим делом соосновательницы места – Полина Агафонова и Алина Богданова.
Полина Агафонова
Соосновательница пространства
В городе была проблема с тем, чтобы найти растения в хорошем грунте (не в транспортировочном). Правильно пересаживать растения непрофессионалам довольно сложно и не всем приятно. И вот Алина сначала решила эту проблему для себя, а потом и для всего города. А я была флористом и однажды увидела гербарий в витраже, и захотела научиться паять, сохранять красоту цветка навечно. Так появился мой первый проект. На этом этапе с Алиной познакомились и дальше росли вместе. У нас не было никакого плана и стратегии развития, просто решали встающие перед нами задачи. Алина и сейчас занимается комнатными растениями, а я отвечаю за букеты (только не простые, а экологичные) – мы взаимодействуем с большим количеством местных фермеров и используем для букетов исключительно бумажную упаковку, отказавшись от больших корзин, коробок и пленки. Это направление сейчас активно развивается. Наш основной инструмент продвижения – сарафанное радио (случайные посетители у нас появляются редко). Люди передают знания о том, как нас найти, как к нам попасть, как будто бы это некий закрытый клуб. И вот по этой цепочке информация дошла до Марка Эйдельштейна. Однажды он просто пришел к нам, купил цветы, нафотографировался с нашими флористами, сказав, что это лучшее место в городе.
Растут в «зеленом творческом кластере» и сами сотрудники. Например, Мария Мишагина, устроившаяся когда-то сюда помощницей, научилась создавать целые экомиры (кусочек леса, например) в банках под брендом «Машин сад». Помимо своих проектов, девушки активно устраивают коллаборации – в «Парнике» проходят фотосессии, выставки местных брендов («симбиоз растений и ручной работы»), свопы и мастер-классы, участники которых пересаживают растения, создают ботанические барельефы из гипса и композиции с живыми суккулентами в стеклянных формах.
Полина Агафонова
Соосновательница пространства
Легендарным стал мастер-класс «Пьем и сажаем» Алины. По первой своей профессии Алина занималась вином (и очень хорошо в нем разбирается). Просто пересаживать растения ей показалось скучным, поэтому она добавила дегустацию. Практически у каждого мастера «Парника» есть свой мастер-класс. Если говорить о будущем, то планирование – не наша сильная сторона, у нас скорее интуитивное развитие. Есть мечты о более подходящем, более доступном для людей месте, которое позволило бы добавить кофейню, например, и чтобы все это зеленое и прекрасное выходило в сад-парк. Но сейчас в планах – улучшать нынешнее пространство, решать маленькие проблемы, довести до идеала наш Парничок.
Фото: Анастасия Волкова
Комментарии (0)