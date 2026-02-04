Какие тайны хранит башня рядом с Государственным банком на Большой Покровской (и что спрятано за ее дверью!)
Знаменитая башня с часами на Большой Покровской построена между зданием ЦБ и домом № 28 (да так, что перекрывает собой окна соседнего жилого дома) и окружена легендами.
По одной из них, ее возвели чуть ли не за одну ночь перед приездом Николая II и его семьи в мае 1913-го, чтобы закрыть от взора царственных особ белье, которое сушилось на балконах у местных (по слухам, балконах дома терпимости). Якобы с помощью вывешенного нижнего платья хозяйка подавала условный знак клиентам. По другой версии, башня загораживала балкон, на котором любил делать зарядку, причем исключительно в панталонах, офицер, отказавшийся изменять этой привычке даже ради царя. Похожая версия есть и про купца, который собрался выкатить на балкон самовар и позвать на чай августейших особ. Бытует также мнение (самое, пожалуй, правдоподобное), что башня появилась, чтобы помешать обитателям этого дома следить за доставкой денег и ценностей в банк.
Управление по связям с общественностью и финансовой грамотности ВВГУ ЦБ РФ: «Башня с часами была спроектирована в числе последних при постройке ансамбля зданий Государственного банка в Нижнем Новгороде в январе 1913 года. Она расположена так, чтобы отделить главное здание банка от жилой застройки улицы и образовать двор перед банковским зданием. Банковский комплекс был торжественно открыт 17 мая 1913 года. Существует документ – письмо управляющего Нижегородским отделением Государственного банка Н.П. Полянского управляющему Государственным банком, в котором сообщается, что «…указанная башня сооружена с целью закрыть выходящий на усадьбу Банка балкон соседнего дома и никакого хозяйственного назначения не имеет». Что происходило на этом балконе – доподлинно неизвестно. Различных легенд много, но других документальных подтверждений или опровержений нет».
Двухэтажное здание с балконом, о котором идет речь, построили в 1839 году, долгое время оно служило домом для священников и примыкало к колокольне Покровской церкви, давшей название улице и расположенной по адресу Большая Покровская, 30а.
Управление по связям с общественностью и финансовой грамотности ВВГУ ЦБ РФ: «Что касается башни с часами, то они работают и сейчас, на циферблате по-прежнему можно рассмотреть 12 знаков зодиака (на их выполнение в годы строительства даже объявляли конкурс). Внутрь башни попасть непросто (даже для работников банка), людей с допуском можно пересчитать по пальцам. Сегодня башня используется по прямому назначению. Каждые полчаса на ней раздается звон. Внутренняя планировка осталась прежней. Здесь находится небольшое техническое помещение, из которого по металлической пристенной лестнице можно попасть на ярус с колоколами. Сооружение представляет собой башню-стенку, выполненную из кирпича, оштукатуренную и окрашенную в темно-серый цвет (в цвет фасадов основного здания банка)».
