По одной из них, ее возвели чуть ли не за одну ночь перед приездом Николая II и его семьи в мае 1913-го, чтобы закрыть от взора царственных особ белье, которое сушилось на балконах у местных (по слухам, балконах дома терпимости). Якобы с помощью вывешенного нижнего платья хозяйка подавала условный знак клиентам. По другой версии, башня загораживала балкон, на котором любил делать зарядку, причем исключительно в панталонах, офицер, отказавшийся изменять этой привычке даже ради царя. Похожая версия есть и про купца, который собрался выкатить на балкон самовар и позвать на чай августейших особ. Бытует также мнение (самое, пожалуй, правдоподобное), что башня появилась, чтобы помешать обитателям этого дома следить за доставкой денег и ценностей в банк.

Управление по связям с общественностью и финансовой грамотности ВВГУ ЦБ РФ: «Башня с часами была спроектирована в числе последних при постройке ансамбля зданий Государственного банка в Нижнем Новгороде в январе 1913 года. Она расположена так, чтобы отделить главное здание банка от жилой застройки улицы и образовать двор перед банковским зданием. Банковский комплекс был торжественно открыт 17 мая 1913 года. Существует документ – письмо управляющего Нижегородским отделением Государственного банка Н.П. Полянского управляющему Государственным банком, в котором сообщается, что «…указанная башня сооружена с целью закрыть выходящий на усадьбу Банка балкон соседнего дома и никакого хозяйственного назначения не имеет». Что происходило на этом балконе – доподлинно неизвестно. Различных легенд много, но других документальных подтверждений или опровержений нет».