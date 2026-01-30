От ели-долгожительницы на Короленко до манжурского ореха на Белинке

Узнали, где в Нижнем растут особо охраняемые деревья (и что не так с тем, как их охраняют!)
Недавно под защиту попали три бальзамических тополя возле дома № 11 по улице Чкалова и на пересечении улиц Октябрьской Революции и Чкалова на углу дома № 41. По паспорту возраст всех превышает 100 лет (в хороших условиях живут до 200). В защитной зоне (от 200 до 300 кв. м.) по правилам нельзя строить, рыть землю, парковаться, мусорить и применять ядохимикаты. Границы зон должны обозначить специальными информационными знаками.
А вообще в Нижнем сейчас 44 (!) памятника природы регионального и местного значения – это 13 отдельных деревьев (например, два дуба-долгожителя и манчжурский орех на улице Белинского и ель на Короленко) и 31 комплекс (возрастные тополи на 40 лет Октября, Копосовская дубрава и Щелоковский хутор, включая лесной массив Марьина роща).
Валерий Темнухин
лесопатолог
В городе, как минимум, несколько десятков деревьев обладают охранным статусом, однако их состояние не отличается в лучшую сторону по сравнению с деревьями, не имеющими такого статуса. В течение многих лет, несмотря на массовые нарушения запретов в отношении деревьев, никто в соответствии с законодательством не наказан. И это объяснимо: нарушителем обычно является администрация города, и она же контролирует соблюдение охранных норм. Принятые меры охраны формальны хотя бы потому, что они не учитывают особенностей конкретного дерева и места его произрастания, специфики ведения нынешнего городского хозяйства. Не отражены даже принципиальные моменты: нет запретов на складирование снега под кронами, применение ПГМ и на скашивание травы вокруг деревьев. А имеющиеся официальные запреты на практике легко обойти.
Понятие ценности в отношении зеленого богатства зависит от профиля специалистов, отмечает собеседник: для ландшафтного дизайнера чем экзотичнее дерево, тем оно важнее, экологу интересны растения-аборигены или успешно акклиматизированные иностранцы.
Например, американский клен официально считается малоценной породой, но он успешно размножается на каменистых почвах, пустырях, свалках и хорошо переносит механические повреждения. Успешно размножаются также береза, клен, ясень, каштан. Причем то, что выросло само, имеет больше шансов на выживание: до 70% саженцев гибнет в течение первых трех лет после посадки (как это было на Большой и Малой Покровской, Варварской и с каштанами на пл. Лядова, например).
Валерий Темнухин
лесопатолог
Деревья больше всего страдают от механических повреждений и от того, что не организован грамотный уход. Например, «Правилами благоустройства» предусмотрены мероприятия по рассолению почв, но их никто не выполняет, хотя противогололедные материалы (ПГМ) применяют массово. Проблема в кадровой и финансовой политике. Озеленением города занимаются все, кроме специалистов этой сферы. И озеленение считается частью благоустройства, которым командуют случайные люди (дорожники, строители и т. д.). Финансируется оно только по остаточному принципу.
Комментарии (0)