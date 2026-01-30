От ели-долгожительницы на Короленко до манжурского ореха на Белинке

Понятие ценности в отношении зеленого богатства зависит от профиля специалистов, отмечает собеседник: для ландшафтного дизайнера чем экзотичнее дерево, тем оно важнее, экологу интересны растения-аборигены или успешно акклиматизированные иностранцы.

Например, американский клен официально считается малоценной породой, но он успешно размножается на каменистых почвах, пустырях, свалках и хорошо переносит механические повреждения. Успешно размножаются также береза, клен, ясень, каштан. Причем то, что выросло само, имеет больше шансов на выживание: до 70% саженцев гибнет в течение первых трех лет после посадки (как это было на Большой и Малой Покровской, Варварской и с каштанами на пл. Лядова, например).