История одного фото

Фотограф

Видно, что сама Стрелка еще не благоустроена, демонтажные работы начались через несколько дней. Контраст вод Оки и Волги хорошо заметен днем, когда солнце в зените, с Верхне-Волжской набережной. И, разумеется, лучше всего это можно зафиксировать с дрона, но сейчас на них очень сложно летать. Я всегда запускаю квадрокоптер в прямой видимости, далеко не улетаю, поэтому и в тот раз взлетал прямо со Стрелки. Это сокращает риски потери оборудования. Я специально ждал дня с минимальным количеством ветра, чтобы не было волн на воде и не было бликов, которые на фотографии отвлекали бы внимание от слияния двух рек. Конечно, я немножко правил цвета, делал их более совместимыми, так, желтый ушел в оранжевый – он лучше сочетается с синим.