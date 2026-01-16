Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Последние фото сноса Дворца культуры им. Ленина

Здание ДК (объект культурного наследия регионального значения!) пустует с начала 2010-х. За это время оно пережило несколько пожаров.

К весне планируют завершить демонтаж, после этого начнется строительство. В новом проекте общедоступными будут 20% помещений, оставшиеся площади отдадут под жилье (около 200 квартир).

Дворец культуры им. Ленина построили в 1929 году по проекту нижегородских архитекторов Мичурина, Новикова и Полтанова. Эксперты говорят о нем как о ярком образце позднего конструктивизма, который позже попал в немилость за свою «буржузность». Практически до начала 1990-х ДК со зрительным залом на 1350 мест был крупнейшим культурным пространством города.

Фото: Анастасия Волкова

