Последние фото сноса Дворца культуры им. Ленина

К весне планируют завершить демонтаж, после этого начнется строительство. В новом проекте общедоступными будут 20% помещений, оставшиеся площади отдадут под жилье (около 200 квартир).

Дворец культуры им. Ленина построили в 1929 году по проекту нижегородских архитекторов Мичурина, Новикова и Полтанова. Эксперты говорят о нем как о ярком образце позднего конструктивизма, который позже попал в немилость за свою «буржузность». Практически до начала 1990-х ДК со зрительным залом на 1350 мест был крупнейшим культурным пространством города.

Фото: Анастасия Волкова