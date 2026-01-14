Примерить на себя роль состоятельного купца, заглянуть в кондитерскую Кемарского, посетить Кружевные ряды и отправиться в «Цирк братьев Никитиных»

генеральный директор АО «Нижегородская ярмарка»

Все это погружает в историю Ярмарки, и можно представить, как большие купеческие семьи тогда собирались за столом за самоваром все вместе и играли в настольные игры. Ярмарка в 19 веке была не только про торговлю, но и про путешествие. Это был отдельный город, особый мир, где не только торговали, но общались и встречали людей отовсюду, узнавали последние новости, знакомились с техническими новинками, попадали в необычные ситуации и места. Именно этот дух хотелось передать в игре «Нижегородская ярмарка. Карман России» – путешествие по Ярмарке в период ее «золотого века».