Примерить на себя роль состоятельного купца, заглянуть в кондитерскую Кемарского, посетить Кружевные ряды и отправиться в «Цирк братьев Никитиных»

Концепция игры «Нижегородская ярмарка. Карман России» – оммаж настолке 19 века. Дизайн разрабатывала команда Ярмарки: здесь исторические фото Ярмарки и ее локаций, состаренное игровое поле, специальная шероховатая бумага для карточек, деревянные фишки. А с геймплэем помогали Гильдия разработчиков настольных игр и Казанский игропрактический центр при участии писателя Николая Свечина и директора Нижегородской гильдии экскурсоводов Александры Шаровой.
Исторически подлинные факты из книг и архивных документов о Ярмарке создатели игры разместили на карточках событий: «В прошлом году услышали в чайной разговор двух чиновников, что цены взлетят, вложили в товар и не прогадали, получили хорошую прибыль» или «Удачно сторговались с макарьевскими кухарками: теперь вам в лавку приносят не только обеды, но и бесплатные завтраки. Пышки особливо хороши!».
Елизавета Зубакина
генеральный директор АО «Нижегородская ярмарка»
Все это погружает в историю Ярмарки, и можно представить, как большие купеческие семьи тогда собирались за столом за самоваром все вместе и играли в настольные игры. Ярмарка в 19 веке была не только про торговлю, но и про путешествие. Это был отдельный город, особый мир, где не только торговали, но общались и встречали людей отовсюду, узнавали последние новости, знакомились с техническими новинками, попадали в необычные ситуации и места. Именно этот дух хотелось передать в игре «Нижегородская ярмарка. Карман России» – путешествие по Ярмарке в период ее «золотого века».
Игрок выбирает одного из 6 персонажей (купцы и купчихи, известные люди, торговавшие или гостившие здесь), бросает кубик и перемещается по локациям на карте Ярмарки 19 века, попадает в разные ситуации (знакомится с Максимом Горьким и Федором Шаляпиным, например), взаимодействуя с другими участниками игры. Кроме упомянутых карточек событий есть еще карточки удачи и штрафов, которые помогают или мешают в этом путешествии. Выиграет тот, кто получит наибольшее количество очков благодаря стратегическим способностям (одной удачей соперников не одолеть).
Игра могла бы пробудить интерес к исследованию истории места, к тому, чтобы и нижегородцы, и гости стремились увидеть не только Главный ярмарочный дом, но и другие места той самой знаменитой на весь мир Нижегородской ярмарки – соборы, сохранившиеся торговые здания, водокачку – одну из первых в стране, где применили принцип хлорирования воды. Эта территория – Ярмарки, Стрелки – очень интересная. И сегодня она постепенно возрождается, обрастает новыми смыслами.
Игру, вместе с другими ярмарочными сувенирами, можно найти в ресторане купеческой кухни «Самоварная» (Совнаркомовская, 13). А летом настолка станет частью событий фестивалей «Выходные на Ярмарке» и «Ярмарка в городе». А ещё Нижегородская ярмарка выпускает собственные книги – как дань уважения своей истории и повод поделиться ею с гостями. К 200-летию Ярмарки вышла книга о Гербовом зале – месте купеческих собраний и торжественных приемов. Сейчас команда работает над книгой о гастрономическом аспекте торга: в ней можно будет найти старинные рецепты и узнать, чем, где и как угощали гостей Ярмарки.
