Редакция «Собака.ru» в Нижнем Новгороде подводит итоги года

Весь год пробовали новые форматы и расширяли уже освоенные территории. В нашей коллекции тематических дропов появился еще и спортивный: он вышел в самом начале 2025-го, а сейчас в разгаре работа над сиквелом – ждите его в январе!

К юбилейной конференции ЦИПР выпустили IT-дроп – составили дорожную карту для тех, кто, как и мы, хочет уверенно ориентироваться в цифровом мире.

Наш гастрогид (точно знаем, что многие нижегородские фуди ждут его каждое лето!) на этот раз стал энциклопедией: от А до Я – главные рестораны и шефы Нижнего, а также (впервые мы вышли за границы региона!) Владимира, Суздаля и Рязани.

Были события и за пределами журналистики! Мы открыли поп-ап актуальных российских фэшн-брендов ITEM. За два сезона на его рейлах появились айтемы модных дизайнеров, которые раньше были недоступны в Нижнем: от эстетской Юлии Вейв до авангардного Яниса Чамалиди.

В Русском музее фотографии устроили выставку «Закулисье глянца» (сто лучших портретов наших героев в одном месте!), а бонусом к ней – мастер-классы для фотографов, которые только открывают для себя глянцевый мир.

Выявили главный тренд-2025: друзья становятся коллегами! Илья Вершинин (нижегородец по духу и кастинг-директор ЦУМа) взял интервью у #культурнойСтоляр из «Антигляца» для нашего номера о коллекционерах нижегородского совриска и написал путеводитель по Рекшино, самой востребованной локации ближней Нижегородчины. Дизайнер Игорь Андреев (создатель бренда Vereja и первый обитатель модной резиденции города, организованной Натальей Коренченко) помог нам составить гид по миру моды.

Кульминация профессионального года – наш коллекционный номер «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» и одноименная премия в Пакгаузах, где мы назвали 50 пассионариев, которые совершили прорыв в своей области – от кино и медиа до спорта и бизнеса. Мы пишем историю родного города вместе с вами!

Поздравляем с наступающим 2026 годом: будьте счастливы! Всем лав-гав!