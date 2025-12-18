60 умиротворяющих кадуциев и 63 герба (из 84)

Аванзал

Аванзал предваряет вход в Гербовый зал. Отсюда можно было выйти на балкон, с которого, кстати, в 1890 году Николай Баранов обращался к взволнованным гражданам, успокаивая их после покушения на него в своем же кабинете. В аванзале есть огромное (4х10 метров) окно и лепнина на высоком потолке. Сегодня доминанта аванзала – картина «Нижегородский подвиг. 1611 год» Сергея Малиновского. А когда-то, по некоторым сведениям, на месте картины висело огромное зеркало.

Кадуцей

Кадуцей – жезл Гермеса (Меркурия), античного покровителя торговли. Посох по легенде мог примирять даже самых ярых противников. На Нижегородской ярмарке считают, что Гербовый зал – это особое место для примирения, где магическим образом решаются все споры. Ведь на решетке его балкона и на дверях аванзала кадуцей воспроизведен более 60 раз.

Символика гербов

В Гербовом зале 62 герба губерний, плюс еще один над входом – герб Российской империи. На гербах изображены мифические существа – покровители территорий. Например, зилант – фантастическое существо из татарской мифологии – на гербе Казанской губернии или птица феникс – на Смоленском. На некоторых можно найти животных – олень на гербе Нижегородской области, медведь – на гербах Владимира, Новгорода, Ярославля, Перми, также фигурируют косули, рыбы, бараны и перепела.

Гербы, которых нет

В Гербовом зале отсутствует эмблемы 7 губерний и 14 областей, хотя те на момент постройки зала входили в состав Российской империи. Есть несколько версий «пропажи». По «реставрационной» – когда-то в зале был третий ярус, над основным балконом, где и располагались недостающие гербы. Согласно «политической» – отсутствующие губернии и области конфликтовали с властью. «Архитектурная» утверждает, что гербов не было изначально (просто не поместились).

Балкон

Решетку балкона изготовил чугунолитейный и механический завод Доброва и Набгольц. Во время торжественных приемов с него выступали музыканты и артисты. Сегодня балкон Гербового зала выполняет схожую функцию – во время мероприятий здесь базируются специалисты по звуку и свету.