60 умиротворяющих кадуциев и 63 герба (из 84)

До революции в Главном ярмарочном доме (построен в 1890-м; архитекторы Карл Трейман, Александр фон Гоген и Алексей Трамбицкий) работал (и на протяжении 5 лет жил!) губернатор Николай Баранов, управлявший подведомственной территорией с 1882 по 1897 годы. Здесь же была его канцелярия, а также ярмарочная контора и отделение госбанка.
Центральную же часть второго этажа отдали под зал общественных собраний, который получил название Гербового, поскольку решетка его балкона была (и до сих пор) украшена литыми с цветной эмалью гербами префектур Российской империи. В зале площадью более 400 кв. метров, с высотой потолков более 12 метров, устраивали торжественные церемонии и собрания, в том числе для купечества, гостили в зале литераторы и художники, выступали музыканты (например, тогда еще молодой Милий Балакирев – будущий известный дирижер и композитор).
Елизавета Зубакина
директор «Нижегородской ярмарки»
Самым значительным событием был, конечно же, торжественный прием по случаю приезда императорской четы на открытие Всероссийской художественной и промышленной выставки 1896 года, чей юбилей мы отпразднуем в 2026 году. По описанию современников, тогда зал украсили зеленью, было множество лилий – любимых цветов императрицы. А вот меню было достаточно скромным – легкие закуски, фрукты и шампанское. Не обошлось и без великосветского скандала – шлейф платья Зинаиды Морозовой, жены председателя Ярмарочного комитета Саввы Морозова, оказался длиннее шлейфа платья самой императрицы!
Аванзал
Аванзал предваряет вход в Гербовый зал. Отсюда можно было выйти на балкон, с которого, кстати, в 1890 году Николай Баранов обращался к взволнованным гражданам, успокаивая их после покушения на него в своем же кабинете. В аванзале есть огромное (4х10 метров) окно и лепнина на высоком потолке. Сегодня доминанта аванзала – картина «Нижегородский подвиг. 1611 год» Сергея Малиновского. А когда-то, по некоторым сведениям, на месте картины висело огромное зеркало.
Кадуцей
Кадуцей – жезл Гермеса (Меркурия), античного покровителя торговли. Посох по легенде мог примирять даже самых ярых противников. На Нижегородской ярмарке считают, что Гербовый зал – это особое место для примирения, где магическим образом решаются все споры. Ведь на решетке его балкона и на дверях аванзала кадуцей воспроизведен более 60 раз.
Символика гербов
В Гербовом зале 62 герба губерний, плюс еще один над входом – герб Российской империи. На гербах изображены мифические существа – покровители территорий. Например, зилант – фантастическое существо из татарской мифологии – на гербе Казанской губернии или птица феникс – на Смоленском. На некоторых можно найти животных – олень на гербе Нижегородской области, медведь – на гербах Владимира, Новгорода, Ярославля, Перми, также фигурируют косули, рыбы, бараны и перепела.
Гербы, которых нет
В Гербовом зале отсутствует эмблемы 7 губерний и 14 областей, хотя те на момент постройки зала входили в состав Российской империи. Есть несколько версий «пропажи». По «реставрационной» – когда-то в зале был третий ярус, над основным балконом, где и располагались недостающие гербы. Согласно «политической» – отсутствующие губернии и области конфликтовали с властью. «Архитектурная» утверждает, что гербов не было изначально (просто не поместились).
Балкон
Решетку балкона изготовил чугунолитейный и механический завод Доброва и Набгольц. Во время торжественных приемов с него выступали музыканты и артисты. Сегодня балкон Гербового зала выполняет схожую функцию – во время мероприятий здесь базируются специалисты по звуку и свету.
Комментарии (0)