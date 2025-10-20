Уже этой осенью в Нижнем появятся три утепленных шелтера для уличных кошек

основатель проекта помощи животным «Угол»

Это огромная цифра, показывающая, насколько людям в Нижнем Новгороде небезразлична судьба бездомных животных. Выбор был действительно непростым. Особенно тронуло, что многие заявки сопровождались историями о котиках, потерявших единственное убежище после того, как подвалы были заколочены. Именно такие случаи показывают, насколько важна системная помощь. Заявители отреагировали очень тепло: кто-то собрал подписи от жильцов, кто-то уже согласовал установку с председателем дома. Мы познакомились со всеми, даже с котиками. Мы видим, как много неравнодушных людей вокруг, и уже думаем, как расширить проект, чтобы охватить больше дворов и пушистых подопечных.