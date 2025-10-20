Уже этой осенью в Нижнем появятся три утепленных шелтера для уличных кошек

Зимовать в комфортных условиях будут усатые-полосатые с Касьянова, 8, Пролетарской, 7 и Днепропетровской, 8. В каждой из этих точек сейчас обитают от 5 до 15 прикормленных местными жителями кошек. Установка теплых домиков – совместная инициатива проекта «Угол» и московского художника Алексея Луки, который отвечает за проектирование и внешний вид строений (эскизы еще дорабатываются). Убежища смогут защитить постояльцев от дождей и морозов, также внутри будут оборудованы полки для встроенных мисок. Сбор онлайн-заявок на строительство шелтеров длился месяц. Среди требований к локациям: готовность жителей заботиться о кошках, безопасность территории и контроль численности животных; отсутствие острых конфликтов с соседями. Всего поступило 98 запросов.
Олеся Филатова
основатель проекта помощи животным «Угол»
Это огромная цифра, показывающая, насколько людям в Нижнем Новгороде небезразлична судьба бездомных животных. Выбор был действительно непростым. Особенно тронуло, что многие заявки сопровождались историями о котиках, потерявших единственное убежище после того, как подвалы были заколочены. Именно такие случаи показывают, насколько важна системная помощь. Заявители отреагировали очень тепло: кто-то собрал подписи от жильцов, кто-то уже согласовал установку с председателем дома. Мы познакомились со всеми, даже с котиками. Мы видим, как много неравнодушных людей вокруг, и уже думаем, как расширить проект, чтобы охватить больше дворов и пушистых подопечных.
В следующем году «Угол» планирует продолжить строительство домов для кошек – их количество будет зависеть от объема поддержки проекта со стороны бизнеса и государства.
