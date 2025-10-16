Театрализованные экскурсии, шоколадные таблетки, грядки с лечебными травами: каким задуман дом аптекаря Эвениуса в Трехсвятском квартале

Потом дом несколько раз переходил из рук в руки, а в советское время стал многоквартирным, неоднократно перестраивался и надстраивался. В 2017 году его признали объектом культурного наследия и расселили. «Все, что осталось внутри, присвоили мародеры, даже печные изразцы», – вспоминает координатор «Том Сойер Фест» в Нижнем Новгороде Никита Гамзюль (один из соавторов концепции «Дом Эвениуса», наряду с краеведом Ольгой Наумовой и историком, градозащитницей Анной Давыдовой):

Никита Гамзюль: «В начале 2024 года внутри дома была полнейшая разруха, особенно на 2 этаже, где сильно протекала крыша. Я подумал, почему бы не сохранить это пространство не путем полного восстановления, а попробовать показать связь времен, cоздать портал с помощью консервации. Например, на 2 этаже стоит разрушенная печь. К сожалению, воры, когда дом расселили, все выломали и украли, в том числе изразцы. Мы немножко ее отремонтировали, используя кирпич, который нашли здесь же, и даже глину взяли прямо с печки и просто покрыли ее лаком. Вот по такому принципу стали преображать и остальное пространство. Оставили много зондажей – порталы в 19 век – специально не отремонтированные кусочки стен, где можно увидеть историческую штукатурку или «родной» потолок».