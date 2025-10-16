Театрализованные экскурсии, шоколадные таблетки, грядки с лечебными травами: каким задуман дом аптекаря Эвениуса в Трехсвятском квартале

Георг Христиан Людвиг Эвениус переехал в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга, где в 1780 году завершилось его обучение аптекарской науке. В 1792-м Егор Крестьяныч (так он сам себя величал), построил двухэтажный дом на Варварской (№4), на полтора века ставший первой городской аптекой. Дело Эвениуса продолжали сыновья, а затем и внук – Николай Васильевич, который в 1875 году купил двухэтажный дом на улице Студеной, 45 (каменный низ, деревянный верх с треугольным фронтоном, углы всех комнат – скругленные).
Потом дом несколько раз переходил из рук в руки, а в советское время стал многоквартирным, неоднократно перестраивался и надстраивался. В 2017 году его признали объектом культурного наследия и расселили. «Все, что осталось внутри, присвоили мародеры, даже печные изразцы», – вспоминает координатор «Том Сойер Фест» в Нижнем Новгороде Никита Гамзюль (один из соавторов концепции «Дом Эвениуса», наряду с краеведом Ольгой Наумовой и историком, градозащитницей Анной Давыдовой):
Никита Гамзюль: «В начале 2024 года внутри дома была полнейшая разруха, особенно на 2 этаже, где сильно протекала крыша. Я подумал, почему бы не сохранить это пространство не путем полного восстановления, а попробовать показать связь времен, cоздать портал с помощью консервации. Например, на 2 этаже стоит разрушенная печь. К сожалению, воры, когда дом расселили, все выломали и украли, в том числе изразцы. Мы немножко ее отремонтировали, используя кирпич, который нашли здесь же, и даже глину взяли прямо с печки и просто покрыли ее лаком. Вот по такому принципу стали преображать и остальное пространство. Оставили много зондажей – порталы в 19 век – специально не отремонтированные кусочки стен, где можно увидеть историческую штукатурку или «родной» потолок».
В доме слой за слоем убирали обои из 2000-х, 1990-х, 1980-х годов. В итоге докопались до первоначального цвета – зеленого. Белые стены на втором этаже – дань традиции позапрошлого века, по которой аптеки изнутри всегда были белоснежными. Полностью заменили деревянные рамы и крышу. Восстановили каменную лестницу внутри дома, а на фасаде – наличники с глухой резьбой. А когда разобрали заложенные кирпичами арки, открылось большое пространство, в котором решили разместить кафе (в меню, например, знаменитые помадки Эвениуса, шоколадные конфеты с малиной, упакованные в аптечный блистер, пирожное «Пилюля»).
«Все работы в этом доме обошлись в 23 млн рублей – выделены министерством имущественных и земельных отношений области через КП НО «Регнедвижимость». Для экспозиции закупали и принимали в дар всевозможные предметы, например, аптекарские бутылочки, колбочки, декор. Через Москву везли европейскую мебель: из Бельгии, например, стол, стулья; шкаф на 2 этаже голландский; шкаф на 1 этаже – из Франции, как и люстры. Мы хотели оживить дом не только снаружи, но и внутри, поэтому нашли замечательного актера Константина Кибардина, который от лица Николая Эвениуса теперь проводит здесь экскурсии».
Мысль о создании аптекарского огорода появилась еще до реставрационных работ. За домом в следующем году вырастут высокие грядки лечебных трав, земляники, яблоня и сирень, а рядом с соседним 47-м домом решили оставить дикоросы – намек на то, что раньше дом Эвениуса был на окраине – до начала 20 века вместо улицы Белинского были луга.
