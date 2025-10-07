Студии «Тихая» выпустила первый номер городской газеты о нижегородском трамвае

Как бонус – сентиментальный гид от местных жителей и любовные признания электротранспорту преподавателя ННГАСУ, городского энтузиаста и водителя-инструктора с 25-летним стажем («Трамвай — это вся моя жизнь. С детства и до сих пор. Сейчас гуляю с маленьким сыном у путей — он машет водителям, как когда-то я сам»).

Лидия Кравченко, редактор проекта «Первое трамвайное медиа», совладелица «Библиотеки ПМ»: «Одной из наших респонденток стала Вера Тимонина, преданная поклонница трамвая № 5 с детства и одновременно с этим мама моей близкой подруги и соратницы Вали Горшковой, с которой мы вместе держим «Библиотеку ПМ». Все интервью с Верой – настоящее послание любви к пятому маршруту! Она начинает с того, что для нее детство – это не бабушкины пироги, запах леса или что-то такое, а именно поездка на трамвае. Вера рассказывает, как школьниками они весело хулиганили по дороге в театр, и как восхищались водителями трамваев, считая их какими-то другими людьми, не похожими на обычных. Вот одна из ее цитат об этом, которая не попала в материал:

"Мне нравилось заглядывать в кабину водителя. Там были переводные картинки, которые привозили из-за границы, с красивыми румынскими и венгерскими актрисами. Каждый водитель создавал себе свой уют с этими занавесками, картинками, ковриком красивым на своем сиденьи. Это его маленький мирок"».

Найти первый номер (тираж – всего 5 тысяч!) можно будет уже на следующей неделе, например, в Нижегородском планетарии (Революционная, 20) и Библиотеке Попова (Горная, 30). Все точки – здесь. В октябре и ноябре ждем выпуски о маршрутах № 6 и 7, истории о которых команда проекта собирает прямо сейчас (поделиться своей можно через бот).