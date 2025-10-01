«Это не просто спортивный объект – это точка притяжения многих людей, закрытая сейчас, к сожалению, ото всех»

Японский художник Кацусика Хокусай создал «Тридцать шесть видов Фудзи», а нижегородские фотографы (среди них Алик Якубович и Глеб Конти) отсняли 80 видов «Водника» (!), изучая «самый загадочный стадион России». Мы решили вспомнить этот проект Школы уличного фотографа (организован Арсеналом) в связи с недавним неожиданным закрытием культовой локации и возможными кардинальными изменениями, которые ждут место в будущем, и с которыми не все жители города оказались готовы согласиться.
В течение недели 19 фотографов под кураторством Анастасии Макарычевой (автор документальных фотопроектов «Гуси-лебеди» и «Обнуление») исследовали суть стадиона (и это не только про спорт) через видоискатели камер.
Анастасия Макарычева
фотограф, журналист
Чему я учила фотографов? Смотреть чуть шире на то, что рядом с нами, замечать детали, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Это был не просто мастер-класс, мы обменивались опытом, потому что ребята по-разному увидели этот стадион. Я обожаю, когда мы начинаем чуть глубже смотреть на какие-то вещи, замечать слои, и тогда за фотографиями начинают появляться человеческие истории. Все фотографии этой уличной выставки объединяют комментарии, которые мы взяли из Яндекса, где стадион оценивают на 4,1 балла. Это идея Маши Ильичевой, одной из участниц.
На фото – трубы, лужи, дорожки, надписи и люди – каждый фрагмент пространства (и времени) схвачен и зафиксирован. Кстати, «Водник» как объект для «пристальных» фотосъемок участники выбрали единогласно.
«Водник» можно разделить на слои и увидеть там много-много разных явлений и сообществ: бабушек, которые ходят туда заниматься спортом, постоянно бегающих мальчишек-футболистов, мам с колясками, одиноких людей… То есть это не просто спортивный объект – это точка притяжения для многих, закрытая сейчас, к сожалению, ото всех. Это человеческое, городское, народное место, которое я люблю и которое, мне кажется, должно оставаться таким. Его можно привести в порядок, но отнимать у жителей не нужно. «Водник» вмещал в себя всех – людей из очень разных сфер, с очень разными историями, с очень разным бэкграундом. Это такая Вавилонская башня, где все говорят на разных языках, но где они могут существовать, не разрушая ее. Наш совместный проект как раз об этом. Фотографии мы тоже отправили в народ – повесили на стене будки на «Воднике», а после появился сайт.
Фото: Юлия Шушина, Мария Вьюгина, Яна Титова, Надя Титова, Александра Кладова, Глеб Конти, Екатерина Новикова, Семён Панков
