«Это не просто спортивный объект – это точка притяжения многих людей, закрытая сейчас, к сожалению, ото всех»

фотограф, журналист

«Водник» можно разделить на слои и увидеть там много-много разных явлений и сообществ: бабушек, которые ходят туда заниматься спортом, постоянно бегающих мальчишек-футболистов, мам с колясками, одиноких людей… То есть это не просто спортивный объект – это точка притяжения для многих, закрытая сейчас, к сожалению, ото всех. Это человеческое, городское, народное место, которое я люблю и которое, мне кажется, должно оставаться таким. Его можно привести в порядок, но отнимать у жителей не нужно. «Водник» вмещал в себя всех – людей из очень разных сфер, с очень разными историями, с очень разным бэкграундом. Это такая Вавилонская башня, где все говорят на разных языках, но где они могут существовать, не разрушая ее. Наш совместный проект как раз об этом. Фотографии мы тоже отправили в народ – повесили на стене будки на «Воднике», а после появился сайт.