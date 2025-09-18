В суд Нижегородского района поступил коллективный иск к администрации Нижнего Новгорода в связи с закрытием стадиона «Водник»

Коллектив заявителей возглавляет Алексей Кормаков, бывший директор стадиона, тренер хоккейного клуба «Космос» и тренер-преподаватель МБОУ ДО СШ «Водник». На 12 страницах документа перечислены действия городской администрации, которые привлеченные к делу юристы сочли неправомерными. С «грубыми нарушениями», в частности, по мнению заявителей, было принято постановление о сносе 14 объектов стадиона «Водник» и само решение закрыть стадион 29 августа.

Алексей Кормаков: «Вопрос о признании стадиона аварийным (как полностью, так и в какой-то его части) никогда не ставился органами местного самоуправления, во всяком случае публично, открыто и гласно, как того требует ч.5 ст.26 Устава города (всегда публично говорилось о необходимости его ремонта, восстановления и т.п.). Постановление от 13 августа появилось на сайте мэрии только 4 сентября. Много вопросов и по оценке состояния объектов стадиона межведомственной комиссией, как к ее составу, так и отсутствию официальных заключений в публичном доступе».

Также заявители считают, что оспариваемое постановление противоречит и муниципальной программе Нижнего Новгорода, которая предусматривает не снос стадиона, а его реконструкцию. Истцы также предоставили суду информацию о планах строительства на этой территории из источника, пожелавшего остаться неизвестным:

«Согласно многочисленным сообщениям в соцсетях и СМИ, появились «секретные» эскизы застройки на месте «Водника», которые предусматривают, например, постройку 50/60-этажного бизнес-центра или жилого дома с подземным паркингом на территории трибун, легкоатлетических дорожек, разворот футбольного поля на 90 градусов и изменения его размеров со 100x60м на 62x42м».

По информации горадминистрации, сейчас «Институт развития агломерации Нижегородской области» разрабатывает мастер-план КРТ стадиона. Планируется «строительство ФОКа с крытой ледовой ареной, круглогодичным футбольным полем и многофункциональными площадками».

Фото: Мария Вьюгина