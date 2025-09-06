«Водник» сносят. Теперь — официально

Бывший директор стадиона

Наконец-то этот документ обнародован, это уже завоевание, потому что они втемную хотели нас всех провести, но не получилось. Значит теперь у нас есть прекрасная возможность получить заключение межведомственной комиссии. Наберутся они смелости представить соответствующие документы? Сомневаюсь. Экспертиза здания делается больше двух месяцев, а они в июле потратили бюджетные деньги на удаление аварийных столбов освещения и установку новых. Сейчас они, конечно, могут нарисовать, что это контракт на замену был заключен 300 лет назад. Еще они даже не представляют, что такое спортивный объект. Чтобы была соблюдена безопасность людей, на которую ссылались на собрании чиновники, можно было ввести частичную эксплуатацию стадиона: оградил трибуну, законсервировал здание – опасность ушла.