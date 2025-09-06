«Водник» сносят. Теперь — официально

Постановление о сносе 14 объектов (!) стадиона «Водник», включая футбольное поле и беговую дорожку вокруг него, появилось на сайте городской администрации.
Документ от 13 августа за подписью главы города Юрия Шалабаева основан на заключении межведомственной комиссии, которая 23 июня сочла эти объекты аварийными и подлежащими сносу. К постановлению прилагается их перечень: хоккейная коробка, спортивный клуб, два теннисных корта, трибуны, судейская будка, забор, трансформаторная подстанция, школа фигурного катания и гаражи.
Решение намерен обжаловать в городском суде Алексей Кормаков, бывший директор стадиона «Водник», тренер хоккейного клуба «Космос».
Алексей Кормаков
Бывший директор стадиона
Наконец-то этот документ обнародован, это уже завоевание, потому что они втемную хотели нас всех провести, но не получилось. Значит теперь у нас есть прекрасная возможность получить заключение межведомственной комиссии. Наберутся они смелости представить соответствующие документы? Сомневаюсь. Экспертиза здания делается больше двух месяцев, а они в июле потратили бюджетные деньги на удаление аварийных столбов освещения и установку новых. Сейчас они, конечно, могут нарисовать, что это контракт на замену был заключен 300 лет назад. Еще они даже не представляют, что такое спортивный объект. Чтобы была соблюдена безопасность людей, на которую ссылались на собрании чиновники, можно было ввести частичную эксплуатацию стадиона: оградил трибуну, законсервировал здание – опасность ушла.
Напомним, 29 августа проходы на арену в центре города оказались перекрыты, а на воротах появились таблички с надписью: «Стадион признан аварийным, здесь будет новый спортивный объект». На закрытие «Водника» местные активисты и жители отреагировали двумя собраниями: 31 августа возле самого стадиона с родителями воспитанников и 1 сентября с ветеранами спорта и жителями близлежащих домов. На последнем присутствовали городские и районные чиновники.
