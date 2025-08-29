«Водник» – всё!!??

В их числе, например, Мария Бабурина, автор телеграм-канала «Водник эвридэй». Она уже запросила в администрации Нижегородского района документы, на основании которых закрыли территорию стадиона, поскольку руководство спортивной школы «Водник» сообщило ей лишь, что специальная комиссия выявила аварийность сооружения 13 августа:

«Кто входил в состав комиссии, есть ли дизайн-проект, а также, кто его автор и заказчик, выяснить не удалось. Мне совершенно непонятно, как можно закрыть стадион одним днем, не предупреждая об этом никого, не проводя публичные слушания. Стадион выполнял функцию общественного пространства, даже если владельцы территории считают по-другому. Сейчас можно написать в онлайн-приёмную администрации Нижегородского района через Госуслуги и оставить там обращение с вопросами: когда откроют стадион и почему его вообще закрыли. То есть свое возмущение превратить в официальное заявление и по их количеству администрация поймет, что есть общественный резонанс и внимание к судьбе "Водника"».

С Марией согласна и Анна Нистратова, директор Института исследования стрит–арта. По ее мнению, решение закрыть «Водник» без предупреждения кажется «очень странным», поскольку столь значимые для города объекты должны реконструироваться только после общественных слушаний:

«Конечно, "Водник" ждал реконструкции давным-давно. И в целом не удивительно, что его хотят реконструировать, но то, как это сделано, вызывает просто невероятное недоумение и возмущение, потому что это общественное пространство, которое пользуется огромной популярностью: там есть кружки для пенсионеров, там проводят групповые занятия, есть спортивные секции, люди катаются на велосипедах и роликовых коньках, все транзитные маршруты идут через стадион. Складывается ощущение, что проектировщики не могут смириться с тем, что это просто большое пустое футбольное поле в центре города, и они все время хотят его чем-то застроить. Мне кажется, что вмешательства должны быть минимальными: нужно реконструировать трибуны, поставить туалеты, сделать освещение, ливневки, но внешний вид этого места должен остаться нетронутым».

Анна также сообщила, что инициативная группа жителей соседних домов анонсирует встречу-собрание (1.09 в 19:30 между домами 7 и 9 по Володарского), на которую приглашаются все, кто неравнодушен к судьбе стадиона.

Напомним, «Водник», построенный в 1937 году, находится в аварийном состоянии с конца 1990-х. Городские власти неоднократно заявляли о намерении восстановить спортивное сооружение, но какие-либо серьезные реставрационные работы на нем не проводились.

Фото: Мария Бабурина