Нижегородское метро может полностью отказаться от жетонов

«Пятачок» был в ходу вплоть до 1991-го (Нижегородское метро к тому моменту разрослось до 10 станций) – спустя год, когда цена проезда существенно выросла, его заменили на металлические жетоны с буквой «М». Таких жетонов монетный двор Санкт-Петербурга отчеканил для нашего метрополитена 3 миллиона штук (сейчас жетонов образца 1992 года осталось меньше тысячи):

«Нижегородское метро»: «Жетоны Петербургского и Нижегородского метрополитенов имели схожие технические данные, нижегородские жетоны принимались петербургскими турникетами, петербургские – нижегородскими. Из-за разницы в цене (в Санкт-Петербурге стоимость поездки всегда была выше, чем в Нижнем Новгороде) постоянно наблюдался отток нижегородских жетонов в Санкт-Петербург. Чтобы его предотвратить 28 декабря 2009 года в Нижнем Новгороде были введены новые жетоны, которые изготавливали из старых путем пробивки отверстия по центру».