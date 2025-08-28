Нижегородское метро может полностью отказаться от жетонов

Нижегородское метро запустили в 1985 году, тогда было всего две станции «Московская» и «Пролетарская». Для оплаты проезда пассажиры (как и во всем Союзе с 1961 года) использовали монету номиналом 5 копеек – стоимость одной поездки. Для удобства во всех вестибюлях установили разменные аппараты.
«Пятачок» был в ходу вплоть до 1991-го (Нижегородское метро к тому моменту разрослось до 10 станций) – спустя год, когда цена проезда существенно выросла, его заменили на металлические жетоны с буквой «М». Таких жетонов монетный двор Санкт-Петербурга отчеканил для нашего метрополитена 3 миллиона штук (сейчас жетонов образца 1992 года осталось меньше тысячи):
«Нижегородское метро»: «Жетоны Петербургского и Нижегородского метрополитенов имели схожие технические данные, нижегородские жетоны принимались петербургскими турникетами, петербургские – нижегородскими. Из-за разницы в цене (в Санкт-Петербурге стоимость поездки всегда была выше, чем в Нижнем Новгороде) постоянно наблюдался отток нижегородских жетонов в Санкт-Петербург. Чтобы его предотвратить 28 декабря 2009 года в Нижнем Новгороде были введены новые жетоны, которые изготавливали из старых путем пробивки отверстия по центру».
Когда в Нижнем повсеместно ввели автоматическую систему оплаты проезда (к 2018-му) жетоны стали покупать от 6 до 7% пассажиров в сутки, и всего 0,11% с 2023-го, после внедрения билетов с QR-кодом. В компании говорят, что от нововведений выигрывают и кассиры, которым не надо больше вручную пересчитывать жетоны и таскать увесистые мешки.
«Несмотря на то, что количество пассажиров, пользующихся данным видом оплаты уменьшается, отток жетонов сохраняется (покупается больше жетонов, чем возвращается), в среднем за сутки убывает до 100 штук. В 2023 году метрополитен прорабатывал вопрос изготовления жетонов, предложенные варианты показали экономическую нецелесообразность изготовления даже минимальной партии».
Кстати, Нижегородскому метрополитену этой осенью исполняется 40 лет! В 2024-ом его поезда перевезли почти 36 млн пассажиров, а за всю историю своего существования – более 1,6 млрд.
Комментарии (0)