Ссылка дня: заявка на установку убежища для бездомных кошек

Концепция еще обсуждается, но первые шелтеры планируют установить до Нового года. А пока организаторы собирают заявки от жителей Нижнего (до конца августа!): в небольшой анкете нужно оставить свои контактные данные и немного рассказать о районе, где по мнению заявителя кошкин дом необходим. На сегодняшний день поступило уже около 90 (!) запросов:

Олеся Филатова, основатель проекта помощи животным «Угол»: «Мы анализируем каждую заявку и даем обратную связь. После отбора заявок, будем выезжать на места и определяться с расположением. Это будут домики с холодной и теплой зоной и конструкцией для встроенных мисок. Идея родилась с целью поддержки инициатив на местах, минимизации конфликтов с соседями (между сочувствующими и теми, кому не любы животные) и организации безопасного и качественного укрытия для животных. Сейчас мы делаем пилотный проект, а на следующий год планируем выпустить серию домиков, с чем обязательно обратимся в городскую администрацию. В этом году будет 3 домика, если бизнес и государство поддержит монетой, в 2026 поставим больше».