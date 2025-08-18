Тропа бобра, 12-метровый «Фигвам», ездовые собаки Матроскина: как живет мультдеревня Простоквашино в Нижегородской области

Так бы и оставались два Простоквашина в разных мирах, если бы не Ольга Волычева и ее брат Олег Голубев, которым с детства не давала покоя идея сделать этот полузаброшенный уголок (в 2010 году в Простоквашине проживало всего 17 человек) мультдеревней.

Три года назад они официально договорились с «Союзмультфильмом» об использовании персонажей, что позволило организовать семейный турцентр «Деревня Простоквашино»:

Ольга Волычева, руководитель проекта: «У нас уже есть Печкин, Матроскин, Шарик, Галчонок, родители дяди Федора, Вера Павловна и сам дядя Федор, еще есть тот самый запорожец 1967 года – подарок губернатора. По договору мы не можем ездить с турами – все активности только в самой деревне. Еще одно требование «Союзмультфильма»: мы строим мультяшную деревню с опорой, в первую очередь, на новое «Простоквашино». Переговоры проходили очень душевно, работники мультстудии заряжены идеями, креативом, мы поняли, в каком векторе нам развиваться, как нужно себя позиционировать. Идей и планов очень много!»