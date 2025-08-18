Тропа бобра, 12-метровый «Фигвам», ездовые собаки Матроскина: как живет мультдеревня Простоквашино в Нижегородской области

Когда Эдуард Успенский написал историю про дядю Федора из Простоквашино, то поспешил зарегистрировать авторские права на придуманное им название деревни. Но случился, что называется, фигвам, «национальная индейская изба»: оказалось, такой населенный пункт с 1876 года (!) существует в Тонкинском районе, на севере Нижегородской области.
Так бы и оставались два Простоквашина в разных мирах, если бы не Ольга Волычева и ее брат Олег Голубев, которым с детства не давала покоя идея сделать этот полузаброшенный уголок (в 2010 году в Простоквашине проживало всего 17 человек) мультдеревней.
Три года назад они официально договорились с «Союзмультфильмом» об использовании персонажей, что позволило организовать семейный турцентр «Деревня Простоквашино»:
Ольга Волычева, руководитель проекта: «У нас уже есть Печкин, Матроскин, Шарик, Галчонок, родители дяди Федора, Вера Павловна и сам дядя Федор, еще есть тот самый запорожец 1967 года – подарок губернатора. По договору мы не можем ездить с турами – все активности только в самой деревне. Еще одно требование «Союзмультфильма»: мы строим мультяшную деревню с опорой, в первую очередь, на новое «Простоквашино». Переговоры проходили очень душевно, работники мультстудии заряжены идеями, креативом, мы поняли, в каком векторе нам развиваться, как нужно себя позиционировать. Идей и планов очень много!»
Проект выиграл несколько грантов. Так появилась «Почта», 12-ти метровый «Фигвам», «Хаски-парк» (здешние хаски – чемпионы России, между прочим) с ездовыми собаками, о которых так мечтал Матроскин. Первый же свой грант простоквашинцы получили на «Тропу бобра»:
«Рядом с Простоквашино протекает речка Суда. Мы, кстати, хотим переименовать ее в речку Простоквашку, что очень даже возможно. На речке живут бобры, которые построили плотины, создав свои акватории (вполне вероятно, что именно в этом месте бобр спас тонущего Шарика). И мы стали прокладывать тропу к самим плотинам – получился маршрут в 1,5 км вдоль хаток. Без специальной дорожки там идти достаточно опасно, потому что бобры сгрызают молодые деревца, оставляя торчащие из земли острые колья. Следующий проект, который у нас сейчас в реализации: сообщество школьников «Классное Простоквашино» для детей с ОВЗ, обучающихся Тонкинской школе, где я работаю дефектологом, а также для семей с детьми с ОВЗ севера Нижегородской области».
Фото: «Деревня Простоквашино», Архитектурные излишества
