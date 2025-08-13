В Нижнем завершили установку интерактивной инсталляции в память об изобретателе Иване Кулибине

При желании шестеренки можно вращать, приводя абстрактную конструкцию в движение – так авторы объекта, скульптор Константин Александров и архитектор Дмитрий Александров, хотели показать «инженерный гений Кулибина и его вклад в научный прогресс»:

Композиция состоит из пространственной металлической конструкции на винтовых сваях. К верхним точкам основания на подшипниковых узлах крепятся элементы механического мобиля, которые зрители могут приводить в движение рычагом-маятником, расположенным на уровне глаз. Мобиль собран из сегментов взаимосвязанных шестеренок, закрепленных на осях с шатунами, что создает сложное пространственное движение и меняет очертания объекта. Таким образом, памятник стал интерактивным арт-объектом, подчеркивающим динамику инженерной мысли.

До конца лета к скульптуре планируют сделать подходы, установить рядом информационные стенды и добавить освещение.