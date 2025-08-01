Канавино могут превратить в аналог Суздаля: исследователи насчитали здесь 19 памятников архитектуры и около 30 ценных объектов

Алексей Афоничкин, главный архитектор, сооснователь бюро: «Это один из крупнейших районов города, транспортный узел внешних и внутренних путей всероссийского значения. Тем не менее историческая часть района оказалась на периферии внимания местных властей и бизнеса, фактически время там замерло, инфраструктура и среда не обновлялись многие годы, и это, конечно же, маргинализировало район. Совсем иная картина, если смотреть на Старое Канавино с архитектурной и исторической точки зрения. Здесь множество ценных артефактов, это микс архитектурных стилей, сложившихся в ансамбль. Среди наиболее выразительных: примеры усадебной застройки, академической эклектики, деревянных домов с наличниками, выполненных в стиле глухой нижегородской резьбы, а также модерна и поздней "кирпичной эклектики"».

Всего в Старом Канавине 19 объектов культурного наследия. Самые ценные: Башкировское училище, дом Каширина и дом №23 по улице Марата (яркий образец рационалистического модерна начала ХХ века). Кроме ОКН исследователи обнаружили около 30 объектов с историко-градостроительной ценностью, например, дом №59 по улице Пешкова и дом №24 по улице Канавинской с глухой резьбой.

«Конечно, мы будем предлагать функциональное переустройство района, с концентрацией в его центральной части объектов гостиничной и гастрономической типологий. Также мы считаем важным вернуть району его ремесленную и торговую суть, привлекая молодых художников и представителей таких стилей как хохлома или городецкая роспись. Мы надеемся, что будет сохранена планировка района, которая представляет собой большую ценность. Все объекты ОКН должны быть отреставрированы, возможно, получат новые функции, привлекающие туристов и жителей города. В России есть города, где сохранение исторической среды успешно дополняют инвестиционные и меценатские проекты в сфере культуры, гастрономии и возрождения ремесел. Например, Суздаль и Плес».

Напомним, ранее Бюро А4 выпустило книгу «Культурный палимпсест: Старое Канавино», в которой были буквально каталогизированы кварталы «кунавинской слободки» и 150 ее сохранившихся исторических объектов.

Разработка концепции ревитализации «Старого Канавина» проводится по заказу АНО «АСИРИС» (также осуществляет научное руководство проектом) и при поддержке регионального правительства.