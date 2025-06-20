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Наградные собаки «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»: как выпекали (!) премиальные статуэтки и причем тут сила воды

Уже выгуляли их у Пакгаузов, где 23 июня пройдет церемония награждения лауреатов «ТОП50»-2025! А кто автор? Ребята из Solid Water, которые вообще-то занимаются производством посуды (классной!) – и наших экособачек делали из осколков стекла (значит точно на счастье!), которые остаются после вырезания тарелок.

Сырье измельчается вручную (!) и спекается в блоки. Стекло тщательно шлифуют и полируют, чтобы получились красивые мраморные разводы, точно застывшие волны. Сами статуэтки вырезают особым способом – с помощью гидроабразивной резки. Мощный напор воды справляется не хуже алмазного резца (и никаких микротрещин!). Основание у статуэток трехслойное – для большей собачьей устойчивости. Финальный штрих – песочная обработка и повторный обжиг в печи, чтобы проявить эффект благородной мраморности.

Анастасия Михайленко, соосновательница Solid Water: «Многие переработанные вещи своим видом намекают, что они из вторсырья. Особенно в самом начале тренда на переработку. Раньше сделать так, чтобы человек не сразу догадался, что вещь переработанная, было невозможно – особые волокна, гранулы, текстура выдавали то, из чего она сделана. Мы стараемся перерабатывать стекло так, чтобы оно выглядело по-дизайнерски, инновационно и интересно – в таком случае переработанный материал только добавляет ценность предмету».

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:

Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис

Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX

Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»

Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»

Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO

Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES

Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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Теги:
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