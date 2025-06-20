Наградные собаки «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»: как выпекали (!) премиальные статуэтки и причем тут сила воды

Сырье измельчается вручную (!) и спекается в блоки. Стекло тщательно шлифуют и полируют, чтобы получились красивые мраморные разводы, точно застывшие волны. Сами статуэтки вырезают особым способом – с помощью гидроабразивной резки. Мощный напор воды справляется не хуже алмазного резца (и никаких микротрещин!). Основание у статуэток трехслойное – для большей собачьей устойчивости. Финальный штрих – песочная обработка и повторный обжиг в печи, чтобы проявить эффект благородной мраморности.

Анастасия Михайленко, соосновательница Solid Water: «Многие переработанные вещи своим видом намекают, что они из вторсырья. Особенно в самом начале тренда на переработку. Раньше сделать так, чтобы человек не сразу догадался, что вещь переработанная, было невозможно – особые волокна, гранулы, текстура выдавали то, из чего она сделана. Мы стараемся перерабатывать стекло так, чтобы оно выглядело по-дизайнерски, инновационно и интересно – в таком случае переработанный материал только добавляет ценность предмету».