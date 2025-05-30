Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» вновь (уже в третий раз!) пройдет в Пакгаузах

В преддверии нашего премиального раута в ажурно-стальном палаццо поговорили с Татьяной Виноградовой, профессором кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ и другом нашей редакции (лауреатом ТОП50!) и узнали, что в доскладские времена Пакгаузы были одним из центров культурной жизни города.
Татьяна Виноградова
Нынешние Пакгаузы были частью главного здания Всероссийской промышленной и художественной выставки. Конструкции были сделаны на Санкт-Петербургском металлическом заводе и, что удивительно, перевезены в Нижний. А здание было громадным – 300 метров в диаметре! Это абсолютно уникальная конструкция, культура которой сейчас уже утеряна. Она ведь была сделана даже не в самом конце, а в последней трети XIX века – сейчас подобных сооружений в мире не найти. Изначально было 8 павильонов в виде кольца, два из которых оказались у нас. А называем мы их Пакгаузами потому, что после выставки они использовались как складские помещения в порту. Сейчас в одном из них находится концертный зал, и доказано, что этот павильон раньше был входным и самым длинным.
За последний год на Стрелке принимали перформативных робо-собак медиаарт-феста INTERVALS и звезд музыкальной сцены на международном фестивале фортепьянного искусства Pianissimo, медитативную живопись и скульптуру Юрия Купера и 86 (!) древнеегипетских артефактов из собрания Пушкинского музея. Здесь звучали «Похищение из сераля» и «Так поступают все женщины», за партии в которых Надежду Павлову отметили премией Casta diva’. А еще тут случилась мировая премьера балета «Терезин-квартет» в постановке лауреатов «Золотой маски» и «Золотого софита».
А 23 июня «НН.Собака.ru» в Пакгаузах будет чествовать 50 музыкантов, художников, бизнесменов, общественных деятелей, ученых, которые прославляют, преображают, просто делают лучше наш город.
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