Премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» вновь (уже в третий раз!) пройдет в Пакгаузах

За последний год на Стрелке принимали перформативных робо-собак медиаарт-феста INTERVALS и звезд музыкальной сцены на международном фестивале фортепьянного искусства Pianissimo, медитативную живопись и скульптуру Юрия Купера и 86 (!) древнеегипетских артефактов из собрания Пушкинского музея. Здесь звучали «Похищение из сераля» и «Так поступают все женщины», за партии в которых Надежду Павлову отметили премией Casta diva’. А еще тут случилась мировая премьера балета «Терезин-квартет» в постановке лауреатов «Золотой маски» и «Золотого софита».

А 23 июня «НН.Собака.ru» в Пакгаузах будет чествовать 50 музыкантов, художников, бизнесменов, общественных деятелей, ученых, которые прославляют, преображают, просто делают лучше наш город.