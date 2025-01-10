В тепличных условиях

На соседних грядках кипит растительная жизнь с разных континентов, есть пустынники, кто-то прибыл из джунглей. В оранжерее поддерживается специальный уровень влажности и температура от 24 до 26 градусов. Теплая атмосфера, даже когда за окном снег, местным обитателям – самое то.

Посмотреть на всю эту красоту можно по предварительной записи – работники проводят экскурсии, а растения не против совместных фотосессий.

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Текст: Юлия Шумкова

Фото: Анастасия Волкова