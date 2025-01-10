В тепличных условиях

Нас позвали джунгли, и мы не смогли противиться, очень захотелось поставить эту нестабильную зиму на паузу. В процветающей оранжерее Ботанического сада ННГУ встретили нас розовыми камелиями, декоративными азалиями, орхидеями, а еще гранатами, лимонами, мандаринами, притаившимся в кустах ананасом и почти 90-летней (!) магнолией. Попутно выяснили, как сохранить величественность, если ты весь облез и живешь на болотах, и какова на вкус монстера (спойлер: очень даже ничего себе!).
Ботанический сад ННГУ почтенного возраста. Несмотря на годы (в 2024-м ему исполнилось 90 лет), имеет цветущий вид. К тому же бережлив: в оранжерее есть по-настоящему редкие растения, некоторые из них вообще считались утраченными. Например, воллемия благородная. До 1994 года ученые и не думали ее искать – считалось, что она давно вымерла. Но потом выяснилось, что в Национальном парке Уоллеми (Австралия) сохранилось несколько экземпляров. В России сейчас растет пять воллемий. Ту, что в Нижнем, привезли из британского Ботанического сада Кью.
А вот магнолия крупноцветковая почти ровесница оранжерей – растет здесь уже почти 90 лет и считается одним из первых растений сада. В естественных условия магнолия может достигать и 30 метров в высоту, поэтому ее верхушку приходится периодически подрезать.
Всего в оранжерее около 3000 видов растений! Приметнее всех, конечно, цветущие, вроде камелии с розовыми, красными и белыми лепестками. Это все не только для красоты (хотя цветение продолжается довольно долго, около двух месяцев), они еще и лечебные – улучшают иммунитет.
В садовом букете есть, конечно, и прекрасные орхидеи – они как раз цветут зимой. А вот азалии распустились раньше срока – встретили нас целой россыпью разноцветных бутонов.
А это адениум, в природе в них часто муравьи устраивают себе апартаменты. Работяги живут прямо внутри крупного ствола, где есть множество «ходов и комнат». Но нужно учитывать, что они из него иногда выползают, поэтому в квартире все-таки, наверное, лучше не экспериментировать.
А знали ли вы, что монстера вообще-то плодоносит? Потомство ее – это «что-то между бананом и ананасом», об этом нам рассказал Дмитрий Нефедов, ведущий биолог Ботанического сада. Правда, ждать их приходится порядочно, около восьми месяцев.
У какао замечены мелкие цветочки прямо на стволе – такое явление называется каулифлория. Цветы, может, и маленькие, зато плоды достигают 20 сантиметров – вот откуда на планете столько шоколада.
Гибискус, или китайскую розу, мы с вами отлично знаем на вкус. Из него делают чай каркаде, который изначально и носил название «гибискус каркаде», которое позднее сократили для удобства.
А вон бугенвиллея выглядывает будто из цветущих трав, и издалека не сразу распознаешь подвох. На самом деле сами цветки у нее маленькие, а разноцветные крылышки вокруг – это прицветные листья.
Не всем охота красоваться, кому-то милее все бросить и осесть в тиши болот – болотный кипарис как раз сбрасывает листья. Выделяется на фоне соседей и все равно выглядит величественно.
На соседних грядках кипит растительная жизнь с разных континентов, есть пустынники, кто-то прибыл из джунглей. В оранжерее поддерживается специальный уровень влажности и температура от 24 до 26 градусов. Теплая атмосфера, даже когда за окном снег, местным обитателям – самое то.
Посмотреть на всю эту красоту можно по предварительной записи – работники проводят экскурсии, а растения не против совместных фотосессий.
Бронь: +7 (831) 465-51-41
Текст: Юлия Шумкова
Фото: Анастасия Волкова
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