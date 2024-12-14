Нижегородская область получила высокие оценки экспертов в рейтинге устойчивого развития

Актуальность рейтингования регионов по принципам устойчивого развития растет, отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед открытием международного форума «СО.ЗНАНИЕ», который в третий раз проходит в Нижнем Новгороде 11-12 декабря. Показатели рейтинга важны для инвесторов: они означают, что вопросам экологии, социальной ответственности и управления в регионе уделяется повышенное внимание. Кроме того, участие в рейтингах, по словам губернатора, помогает региону проводить самооценку, актуализировать цели и задачи, которые стоят перед руководством области.

В этом году Нижегородская область улучшила свои позиции и вошла в топ-20 регионов-лидеров ESG-индекса и в топ-5 регионов-лидеров по блоку «Окружающая среда».