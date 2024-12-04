«Да, у меня есть инвалидность, но это не значит, что я не могу нести пользу в мир»

Инклюзивную кофейню «На равных» в Русском музее фотографии открыла Христина Богуславская – девушка, которая пережила онкологию, пересадку костного мозга и тяжелый путь поиска работы. Это первый подобный проект в Нижнем. Одна из его задач – транзитное трудоустройство людей с ОВЗ. То есть в «На равных» приходят работать и учиться работать, а потом находят место в большом общепите (три бариста из проекта уже устроились в Skuratov, «СОУС» и «Кофе Стар»). Узнали у основательницы кофейни, как это – строить бизнес под лозунгом «с мира по нитке», познакомились с бариста и выпили отличного кофе, конечно!
Любой желающий (не только посетитель музея!) теперь может выпить кофе (или чай, лимонад, какао – меню обширное!) в историческом здании РМФ. А скоро здесь планируют устраивать музыкальные вечера и проводить киноклуб.
«Кофейня создавалась как пазл. Я поняла, что мне снова не справиться без людей, как и когда я искала средства на пересадку костного мозга. Стала обращаться к знакомым, рассказывать о своей идее. Решили сделать фокус-группу. Но где найти желающих? Как-то раз захожу в магазин и случайно сажусь рядом с четырьмя девушками, которые разговаривают на языке жестов. А у меня был запрос именно на людей с ограничениями слуха и речи. Всегда хотела создать меню на жестовом языке (оно сейчас в тестовом режиме). Они привели меня в центр Всероссийского общества глухих. Там мне оплатили сурдопереводчика, помогли найти ребят. Других я нашла в церкви иконы Божией Матери Умиление. Кстати, мед и варенье из шишек у нас из Вознесенско-Печерского монастыря от отца Тихона Затекина».
Перед открытием кофейни Христина собрала экспериментальную группу из четырех человек: с ограничением по слуху и речи, атаксией мозжечка, нарушением слуха и когнитивными расстройствами. После обучения ребята успешно прошли собеседования в нижегородских компаниях.
«Прекрасно наблюдать, как ребята растут. Большинство из них нигде раньше не работали, кто-то до 26 лет под гиперопекой родителей. У них низкая самооценка и много страхов. Изоляция губит. Надо сделать так, чтобы инвалидность была не борьбой с ограничениями, а стала чем-то вроде искусства жизни, инструментом для ее переизобретения, поиска новых способов жить».
«Владелец "Стрелка кофе" помог найти это помещение в музее. А я здесь в школе училась снимать. Для меня это место – дом. Захотелось сюда вернуть добро. Да, у меня есть инвалидность, но это не значит, что я не могу нести пользу в мир. Зачем-то же я осталась на свете? Значит, я могу вернуть благодарность людям, которые помогли мне. С директором музея Ксенией Федосеевой-Царицынской у нас сразу был мэтч. Несмотря на ограничения помещения, мы решили все-таки попробовать сделать кофейню».
«Чтобы запуститься, нужен был миллион. Я получила соцконтракт – на 350 тысяч купила кофемашину, кофемолку, термопод, систему фильтрации. А где взять деньги на сырье? Тут мне звонит друг-предприниматель. Говорит: «Помолись, чтобы я выиграл в тендере, а я тебе дам столько денег, сколько тебе нужно. Безвозмездно». Чудо случилось, он выиграл, и мы открылись. Но пока я не планирую будущее. Каждый раз думаю: «А протянем ли мы еще месяц?» У меня никогда не было приоритета заработать деньги. Наоборот, мне постоянно хочется все раздать всем. Бизнесмены же хотят из рубля сделать пять. Но это проект не про деньги. Это инструмент, чтобы помочь людям. Моя задача – вдохновить другой бизнес, чтобы он захотел забрать наших ребят».
Виктория, одна из учениц Христины, сейчас работает в Skuratov на Большой Печерской: «Я раньше работала швеёй. Самым тяжелым было то, что из-за проблем со слухом позвонить работодателю я не могла, искала вакансии в газетах. Раньше не думала о профессии бариста, но после обучения мне понравилось. Сейчас я варю кофе и готовлю сырье. Проблем в коммуникации с коллегами нет, но не хватает общения. Самое любимое в работе – смотреть, как гости наслаждаются напитками».
Кофейня «На равных» работает каждый день с 11:00 до 19:00 на первом этаже Русского музея фотографии (Пискунова, 9).
Фото: Анастасия Волкова
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