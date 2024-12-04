«Да, у меня есть инвалидность, но это не значит, что я не могу нести пользу в мир»

«Чтобы запуститься, нужен был миллион. Я получила соцконтракт – на 350 тысяч купила кофемашину, кофемолку, термопод, систему фильтрации. А где взять деньги на сырье? Тут мне звонит друг-предприниматель. Говорит: «Помолись, чтобы я выиграл в тендере, а я тебе дам столько денег, сколько тебе нужно. Безвозмездно». Чудо случилось, он выиграл, и мы открылись. Но пока я не планирую будущее. Каждый раз думаю: «А протянем ли мы еще месяц?» У меня никогда не было приоритета заработать деньги. Наоборот, мне постоянно хочется все раздать всем. Бизнесмены же хотят из рубля сделать пять. Но это проект не про деньги. Это инструмент, чтобы помочь людям. Моя задача – вдохновить другой бизнес, чтобы он захотел забрать наших ребят».