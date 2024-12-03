Нижегородский «Метеор» уплывает на тысячную банкноту

В голосовании на сайте Центробанка за символ для купюры в 1000 рублей лидирует наш «летучий корабль», больше 51 тысячи голосов на момент выхода материала и пока уверенное 1 место. Также в тройке — памятник Салавату Юлаеву в Уфе и саратовский автомобильный мост через Волгу. Всего 25 претендентов из ПФО. Среди них, кстати, есть еще одна нижегородская достопримечательность — музей-заповедник «Болдино». Проголосовать за «Метеор» (или «Болдино»!) можно до 12 декабря здесь.
В 2023 году на лицевой стороне обновленной купюры появились Никольская башня Нижегородского кремля, Стрелка и Ярмарка. На оборотной — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Но в широкое обращение купюра не поступила из-за критики изображения Введенской церкви в Казани (на банкноте она была без креста), которая сейчас функционирует как музей.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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