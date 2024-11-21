Отдыхаемъ в Нижнем!

Иван Федоров, историк, автор экскурсии: «В городе немало мест, где до революции можно было провести свободное время, при этом у каждого это были свои места: у людей побогаче – клубы, рестораны, театр (и не один). Потом появился и синематоргаф – сначала на ярмарке, потом еще несколько в городе. Там люди смотрели немые фильмы в сопровождении музыки. Народ попроще предпочитал народные гуляния: на базарах, на Новой или Острожной площадях. Балаганы, «Волшебный фонарь», «Петрушка». Кстати, в нашем городе работал аналог современного боулинга.

Но были места и особые, со своей атмосферой и особенными посетителями: трактиры (отдельная история, что у них было в меню), общественные клубы, например, всесословный на Алексеевской. А еще процветали игровые клубы для интеллигентной публики. Не обходилось и без женщин, до революции проституция была легальна».