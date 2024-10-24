Павел Солодкий: «Если кто-то думает, что бизнес – это про то, как быстро срубить бабки, купить классную тачку и уехать загорать, то он ошибается»

У предпринимателей появились новые возможности, которых не было еще пару лет назад. Тот, кто их вовремя увидит, добьется успеха. До 2023 года у нас было много государственных программ по поддержке бизнеса, в том числе финансовые льготы. Да, это были сытые времена, теперь таких программ стало меньше. Но с уходом с российского рынка иностранных компаний освободились ниши, которые могут занять отечественные производители – расширить свое производство, торговлю, услуги. Импортозамещение открывает огромные перспективы для развития собственного бизнеса.

Бизнес – это всегда деятельность на свой страх и риск, но есть универсальные правила, которые работают. Для начала нужно трезво оценить рынок. Затем определиться, в чем ты силен, что умеешь, в чем разбираешься, и двигаться в этом направлении. Или идти учиться. Иначе точно пострадаешь или того хуже – обанкротишься. Еще очень важно, какую команду ты соберешь для реализации своего проекта. Бизнес делают люди: можно быть семи пядей во лбу, но если тебя окружают не очень порядочные или не слишком профессиональные сотрудники, то твое дело в зоне риска.

Как только ты стал предпринимателем, на тебя сразу возлагается большая ответственность. Ты все время должен отчитываться перед государством – платить налоги, отвечать за своих сотрудников, вовремя платить им зарплату. Именно это я всегда говорю на встречах с молодыми бизнесменами. А если кто-то думает, что бизнес – это про то, как быстро срубить бабки, купить классную тачку и уехать загорать, то он ошибается. Бизнес – это в первую очередь труд и ответственность.