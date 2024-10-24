Павел Солодкий: «Если кто-то думает, что бизнес – это про то, как быстро срубить бабки, купить классную тачку и уехать загорать, то он ошибается»

В ДНК Нижнего главный ген отвечает за предприимчивость. Когда-то он подсказывал купцам, как организовать Ярмарку, как строить фабрики, торговые ряды и роскошные особняки, которые до сих пор вызывают восхищение. В наши дни он не дает покоя современному поколению бизнесменов – и они выводят регион на качественно новый уровень развития. Как начать свое дело и не разориться, какие бизнес-стратегии позапрошлого века работают и сейчас, рассказывает Павел Солодкий, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
У предпринимателей появились новые возможности, которых не было еще пару лет назад. Тот, кто их вовремя увидит, добьется успеха. До 2023 года у нас было много государственных программ по поддержке бизнеса, в том числе финансовые льготы. Да, это были сытые времена, теперь таких программ стало меньше. Но с уходом с российского рынка иностранных компаний освободились ниши, которые могут занять отечественные производители – расширить свое производство, торговлю, услуги. Импортозамещение открывает огромные перспективы для развития собственного бизнеса.
Бизнес – это всегда деятельность на свой страх и риск, но есть универсальные правила, которые работают. Для начала нужно трезво оценить рынок. Затем определиться, в чем ты силен, что умеешь, в чем разбираешься, и двигаться в этом направлении. Или идти учиться. Иначе точно пострадаешь или того хуже – обанкротишься. Еще очень важно, какую команду ты соберешь для реализации своего проекта. Бизнес делают люди: можно быть семи пядей во лбу, но если тебя окружают не очень порядочные или не слишком профессиональные сотрудники, то твое дело в зоне риска.
Как только ты стал предпринимателем, на тебя сразу возлагается большая ответственность. Ты все время должен отчитываться перед государством – платить налоги, отвечать за своих сотрудников, вовремя платить им зарплату. Именно это я всегда говорю на встречах с молодыми бизнесменами. А если кто-то думает, что бизнес – это про то, как быстро срубить бабки, купить классную тачку и уехать загорать, то он ошибается. Бизнес – это в первую очередь труд и ответственность.
Каждая эпоха приносит бизнесу свои трудности. Когда я только начинал свою работу уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, главной проблемой были неплатежи за исполненные контракты с мэрией: муниципальные власти задолжали бизнесу более полутора миллиардов рублей! Даже образовался черный рынок, где с дисконтом перепродавали долги города. В наше время одна из главных проблем – уголовные преследования предпринимателей, с ними связано 15 процентов всех обращений. Вместе с правительством и силовыми органами мы разбираемся в каждом конкретном случае, чтобы невиновные не пострадали, а борьба с нерадивыми продолжалась.
Любой самозанятый – потенциальный предприниматель. В последнее время их количество выросло колоссально: в Нижегородской области сейчас более 200 тысяч человек работают на себя. Для сравнения – частных предприятий у нас 145 тысяч. Да, пока это просто физические лица, которые производят товары, предоставляют услуги. Но перед каждым из них стоит вопрос: готов ли я стать предпринимателем и кормить не только себя и свою семью, но и наемных работников? И тогда их деятельность перерастет во что-то большее.
Я считаю, что в нашем городе должен быть музей нижегородского купечества. С такой инициативой уже выступили «Деловая Россия», Ассоциация промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата и «ОПОРА России». Губернатор нас поддержал, сейчас вместе с региональным министерством культуры прорабатываются детали, где и как можно открыть новый музей. Рассматриваются несколько вариантов. У нас в запасниках хранится много экспонатов, связанных с купеческим бытом, а люди их не видят, поскольку негде выставить, – я считаю, что нужно срочно создавать пространство с историей наших купцов и промышленников.
Купцы сыграли огромную роль в развитии города. Руководили Нижним, превратили его в карман России, результаты их работы мы видим повсюду: Ярмарка, первый водоканал, здания Нижполиграфа, краеведческого и художественных музеев – их рук дело. Когда я изучаю, как была организована знаменитая Промышленно-художественная выставка 1896 года, не перестаю удивляться смелости и предприимчивости бизнесменов позапрошлого века. Член Совета «Деловой России» Наталья Пронина придумала игру – командам предлагается воспроизвести образ мысли нижегородских купцов, угадать, какие решения они принимали, сталкиваясь с теми или иными проблемами. Например, что сделал торговец книжной лавки на Ярмарке, чтобы увеличить продажи? А он нанял коробейников, которые ходили между торговыми рядами и предлагали всем книги, – и оборот увеличился в 10 раз. И таких примеров десятки!
По темпам восстановления объектов культурного наследия мы – лидеры в стране. Наш регион стал пилотным по внедрению инструментов государственной поддержки предпринимателей, которые покупают эти объекты. Бизнес поверил власти – в прошлом году было куплено 13 старинных зданий, которые сейчас находятся на реставрации. Я верю, что нынешнее поколение нижегородцев внесет свою лепту в сохранение исторического облика нашего города, чья судьба неразделимо связана с купечеством предыдущих веков.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова, Игорь Иванов
Стиль: Мария Мужжухина
Одежда: Zarina & Rogov
Очки: Optika Optima
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