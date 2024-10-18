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Несколько новых отметок о потенциальных угрозах появилось на карте онлайн-сервиса безопасности для женщин

Недавно мы рассказывали о волонтерском проекте «Попутчица», который разработал интерактивную карту небезопасных для женщин локаций в городах России. Сервис позволяет указывать опасные точки и оставлять комментарии о возможных рисках. На карте Нижнего уже отметили около 10 мест, которые стоит обходить стороной (например, в районе улицы Должанской и площади Свободы). В планах у разработчиков также запуск приложения с чатом поддержки и возможностью отправлять свое местоположение в рискованных ситуациях. 

Передать сведения о небезопасном месте может любой человек — для этого создан анонимный телеграм-бот @companionaidbot. Так, пользователи из Нижнего пишут о «сомнительных личностях» в темных дворах, которые примыкают к строительной площадке метрополитена и даже о том, что сталкивались с эксгибиционистом на улице Должанской.  

От инициаторов проекта: «Это инструмент, который помогает находить опасные места в городе, избегать их, и прокладывать безопасный маршрут. Но он заработает по-настоящему, только если каждая поделится важной информацией! Наша цель — совместно с женщинами создать безопасное и поддерживающее пространство для их самоорганизации, эмпауэрмента и самозащиты»

Создатели «Попутчицы» объявили сбор на поддержку проекта, а именно на оплату платформы, где размещены инструменты сервиса, узнать, как помочь, можно здесь.
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