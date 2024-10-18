Несколько новых отметок о потенциальных угрозах появилось на карте онлайн-сервиса безопасности для женщин

Передать сведения о небезопасном месте может любой человек — для этого создан анонимный телеграм-бот @companionaidbot. Так, пользователи из Нижнего пишут о «сомнительных личностях» в темных дворах, которые примыкают к строительной площадке метрополитена и даже о том, что сталкивались с эксгибиционистом на улице Должанской.

От инициаторов проекта: «Это инструмент, который помогает находить опасные места в городе, избегать их, и прокладывать безопасный маршрут. Но он заработает по-настоящему, только если каждая поделится важной информацией! Наша цель — совместно с женщинами создать безопасное и поддерживающее пространство для их самоорганизации, эмпауэрмента и самозащиты»