В частный приют, основанный Владимиром Гройсманом, попадают и миниатюрные домашние болонки, и великовозрастные беспородные псы. Животных здесь лечат, готовят к новой семье и учат уживаться с пушистыми соседями. Здесь помогают не только кошкам и собакам, но и лошадям – при приюте открыли реабилитационный конный клуб «Кантри».

На новую чесалку и овес собирают здесь.