Сегодня, во Всемирный день защиты животных, передаем наш пламенный лав-гав тем, кого в Нижнем знает каждая собака (и кошка тоже!). Приютов и неравнодушных в городе немало, считаем, нужно знать героев в лицо и по именам! Список не исчерпывающий, но со всеми знакомы лично. И да, праздничные донаты будут, конечно, к месту!
«Угол» и Олеся Филатова
«Угол» – не приют, он подыскивает животным временный дом, пока не найдется постоянный. Cреди друзей проекта блогер Ольга Марк и художники студии «Тихая» Яков Хорев и Антон Мороков. А чтобы узнать подробнее, как тут все устроено, надо непременно смотреть наш подкаст «По-собачьи» с хозяйкой «Угла» Олесей Филатовой здесь
Донаты сюда!
В частный приют, основанный Владимиром Гройсманом, попадают и миниатюрные домашние болонки, и великовозрастные беспородные псы. Животных здесь лечат, готовят к новой семье и учат уживаться с пушистыми соседями. Здесь помогают не только кошкам и собакам, но и лошадям – при приюте открыли реабилитационный конный клуб «Кантри».
На новую чесалку и овес собирают здесь.
Тони Карапетян
Чтобы помогать, не обязательно иметь собственный фонд, а большое сердце – обязательно. Например, в начале этого года Тони участвовал в кампании по сбору средств на покупку корма и ветлечение для подопечных команды «Зоопатруль-НН». А еще джазмен и лауреат «ТОП 50. НН.Собака.ru» периодически проводит благотворительные концерты.
Заглядывайте в соцсети музыканта , там он рассказывает о своих выступлениях, а также животных и их попечителях, которым нужна помощь прямо сейчас.
«БЕЗДОМЫШ», «Мурррчим» и Алина Токман
Уличные животные попадают в центр реабилитации «Бездомыш» ежедневно – там их лечат, стерилизуют и вакцинируют, а затем отправляют в новую семью. Проект существует за счет пожертвований из котопесокафе «Мурррчим» (читайте о нем в нашем материале здесь) – сюда питомцы переезжают после восстановления. Мать-основательница единственного в России приюта открытого типа и благотворительного фонда Алина Токман – номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».
Вы знаете, что делать.
«Верные друзья»
Девиз приюта: «Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир!» Сейчас здесь уже почти 100 животных – новых не принимают, нет мест. Это ли не знак взять себе, например, тибетского мастифа Ачира или харизматичного дворнягу Бима. Постоянно ухаживает за всеми один хозяин, иногда присоединяются волонтеры, поэтому помощи всегда рады.
Стать верным другом «Верным друзья» можно тут.
«Во Благо – ДАР» и Екатерина Таврова
Благотворительный фонд постоянно проводит мастер-классы, встречи и выставки, средства от которых идут на лечение и содержание животных. И про экологию здесь помнят: сотрудники предлагают сортировать мусор, а деньги из экопунктов класть в «домик» для сбора помощи.
Помогают здесь.
Текст: Юлия Шумкова, Анна Горбунова
Фото: соц.сети героев
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