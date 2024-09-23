«НН.Собака.ru» в городе 1000 историй

Закрывала шоу Ева Польна. Но не под «Зима в сердце» или «Люби меня по-французски» Козьма Минин решил отвлечься от церемониальных дел — танцевала историческая фигура для собравшихся под «Беги от меня», а мы довольно хорошо помним, что ему уже когда-то приходилось быть среди настигающих.