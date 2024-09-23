«НН.Собака.ru» в городе 1000 историй

В выходные отмечали 550-летие Балахны. По случаю внушительной даты здесь представили гала-шоу «Город 1000 историй». Было все: от огненного перформанса до Козьмы Минина, танцующего под «Беги от меня» Евы Польны.
Тема шоу — история и культурное наследие города. Вел праздник и зрителей через века самый знаменитый уроженец Балахны, Козьма Минин. Он рассказывал о строительстве судов, добыче соли, уникальных кружевах. Повествование сопровождалось выступлениями певицы Майи Балашовой, кстати, она тоже из Балахны.
Кроме того, на празднике отметились исторический клуб «Приволжский Штандарт», команда огненно-пиротехнического шоу «X-fire», академический оркестр русских народных инструментов радио и телевидения. То есть все в полном соответствии с канонами старинного русского праздника — и бои на мечах, и огненные забавы, и танцы.
Андрей Дранишников, глава Балахнинского округа: «Балахна – город с большой историей, огромным экономическим и промышленным потенциалом. Дайте нам время, и Балахна станет одним из самых лучших малых городов Нижегородской области».
Закрывала шоу Ева Польна. Но не под «Зима в сердце» или «Люби меня по-французски» Козьма Минин решил отвлечься от церемониальных дел — танцевала историческая фигура для собравшихся под «Беги от меня», а мы довольно хорошо помним, что ему уже когда-то приходилось быть среди настигающих.
Текст: Виктория Шуршина
Фото: Анастасия Волкова
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