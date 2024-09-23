Какой была Галина Галкина: коллеги, партнеры, друзья о погибшем заместителе министра туризма и промыслов Нижегородской области

Сегодня, 23 сентября, прощаемся с заместителем министра туризма и промыслов Нижегородской области Галиной Галкиной. Она погибла в автокатастрофе 20 сентября, когда возвращалась домой из командировки. Друзья и коллеги рассказывают, какой была Галина Сергеевна, сколько всего успела сделать.
Галина Галкина
Илона Лапшина
Директор мультимедиа Собака.ru в Нижнем Новгороде
Мы познакомились в 2013 году. Я только пришла в «Собака.ru» и оказалась на первом светском мероприятии. Его хедлайнером был предметный дизайнер Дмитрий Логинов, а организаторами — Галина Галкина и Сабина Гаджиева. Галя сразу покорила меня, человека нового и не из светской тусовки на тот момент, доброжелательностью, позитивом, очень простой и доверительной манерой общения. Поэтому мы достаточно быстро стали хорошими приятелями и партнерами — вместе создавали интересные ивенты, придумывали разные коллаборации. Галя всегда была «двигателем».
Помню, когда она стала заместителем министра туризма и промыслов Нижегородской области, встретились на мероприятии в Городце. Было видно, что Галя на своем месте, это абсолютно ее должность, направление! Она блистала идеями, болела за отрасль, казалось, еще год и в локальных народных художественных промыслах случится невероятный прорыв. Я была уверена, что так и будет...
Есть люди, которые способны менять жизни и действительность. Галя была одной из таких.
Алла и Галина Галкины
Екатерина Чудакова
Директор проекта «800 добрых дел»
«Галя-красотка» — так она записана в моей телефонной книге. Впервые увидела и влюбилась в Галю на свадьбе нашей общей подруги. Не сдержалась, подошла и сказала, что она красивая. До такой степени, что это даже неприлично! Она рассмеялась мне в ответ, а через какое-то время я поняла, что мы с Галей будем вместе. Неважно, что делать, лишь бы вместе!
Через несколько месяцев пригласила «Галю-красотку» на работу, мы вместе запускали семейно-интерьерый журнал Home magazine. Только Галя могла звонить клиентам и задорным голосом представляться: «Это Галина из Home magazine». Мне безумно горько писать «была», но Галя была душой нашего коллектива. Всегда шикарная, с отличным настроением, добрым словом и делом. Даже когда мы уже не работали вместе, всегда были на связи. Галя — невероятная мама. То, как она общалась со своей старшей Аллой, потрясающе, они были настоящими подругами. Потом Галя всех удивила и родила еще двоих — мальчика Егора и девочку Веронику. И на работу мечты поступила!
Но погибла в автокатастрофе. Это очень-очень рано, Галя! Мы, твои друзья и подруги, не знаем, как так!
«Галя-красотка», я люблю тебя! Ты легкая, красивая, веселая, добрая, трудолюбивая, настоящий Друг.
Галина Галкина и Мария Мельникова
Мария Мельникова
Режиссер публичных выступлений, тренер проекта «Голос может»
Для всех нас важно видеть свет: идти на него, чувствовать его, питаться и заполнять им себя. Галя, ты была именно таким светом, любви и счастья. Для себя. Для близких. Для всех. Мы запускаем самолетики, мечтаем о совместном проекте и ржем как кони. И, вот, нелепо, боже, как нелепо ты ушла! Но ты нашла себя. Насколько органично ты чувствовала наше нижегородское, потому что в нем тоже много света. Я, вроде, была ничего, но переслушала твои голосовые и начала реветь. Твой голос, твоя любовь, твой свет в каждой фразе. Ты мне написала: «Маша, ты мастер вызывать слезы своими текстами!». Сегодня ты меня переплюнула.
Буду видеть свет во всем как часть тебя. Обещаю, что буду делать проекты с Сергеем Яковлевым про нашу настоящую светлую культуру и Мастерство. А ты там встретишься с А. Ю. Кузнецовым и улыбнешься нам.
Галя, люблю тебя. В настоящем.
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