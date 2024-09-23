Какой была Галина Галкина: коллеги, партнеры, друзья о погибшем заместителе министра туризма и промыслов Нижегородской области

Директор проекта «800 добрых дел»

«Галя-красотка» — так она записана в моей телефонной книге. Впервые увидела и влюбилась в Галю на свадьбе нашей общей подруги. Не сдержалась, подошла и сказала, что она красивая. До такой степени, что это даже неприлично! Она рассмеялась мне в ответ, а через какое-то время я поняла, что мы с Галей будем вместе. Неважно, что делать, лишь бы вместе!

Через несколько месяцев пригласила «Галю-красотку» на работу, мы вместе запускали семейно-интерьерый журнал Home magazine. Только Галя могла звонить клиентам и задорным голосом представляться: «Это Галина из Home magazine». Мне безумно горько писать «была», но Галя была душой нашего коллектива. Всегда шикарная, с отличным настроением, добрым словом и делом. Даже когда мы уже не работали вместе, всегда были на связи. Галя — невероятная мама. То, как она общалась со своей старшей Аллой, потрясающе, они были настоящими подругами. Потом Галя всех удивила и родила еще двоих — мальчика Егора и девочку Веронику. И на работу мечты поступила!

Но погибла в автокатастрофе. Это очень-очень рано, Галя! Мы, твои друзья и подруги, не знаем, как так!

«Галя-красотка», я люблю тебя! Ты легкая, красивая, веселая, добрая, трудолюбивая, настоящий Друг.