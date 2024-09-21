В аварии погибла заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области

В аварии в Семеновском районе погибла заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области и наш большой друг Галина Галкина. Она возвращалась из командировки из Йошкар-Олы. Выражаем свои соболезнования родным и близким и скорбим сами.
Галина вместе с коллегами возвращалась из командировки из Йошкар-Олы. Авария произошла на трассе в Семеновском районе.
Среди пострадавших – водитель автобазы кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. Выражаем свои соболезнования родным и близким и скорбим сами.
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