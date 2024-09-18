«Лидеры инвестиций» в Нижнем

Более тысячи бизнесменов из разных регионов России, четыре стратегических сессии на темы промышленной кооперации, кадровой политики, логистики и экологических особенностей ведения промдеятельности, выставка достижений муниципалитетов Нижегородской области. 17 сентября на Ярмарке прошел форум «Лидеры инвестиций». Делимся инсайтами участников.
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Предпринимателям очень важен открытый и предметный диалог, направленный как на решение каких-то проблем, так и на поиск новых путей развития. Мы видим серьезный интерес к форуму и премии, вовлеченность предпринимательского сообщества в обсуждаемые темы».
На пленарной дискуссии форума обсуждали новые рубежи экономики России и развернувшуюся между регионами конкуренцию за инвесторов. А еще обращались к майскому Указу Президента и уделяли особое внимание вопросам развития устойчивой и динамичной экономики.
Дмитрий Тюпышев, заместитель министра экономического развития РФ: «Чтобы сохранить четвертое место в мире по ВВП по паритету покупательной способности, мы должны выйти именно на устойчивые темпы роста. И в этом — задача национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“. Ее основа — в первую очередь, экономика предложения, которая должна обеспечивать удовлетворение растущего внутреннего спроса. Ключевой акцент делается на инвестиции, в том числе на рост частных инвестиций».
Также на форуме обсудили методы формирования благоприятной инвестсреды на примере Нижегородской области, меры поддержки инвесторов в условиях увеличенных процентных ставок по кредитам, развитие технологической и инженерной базы, пути привлечения внешних инвестиций.
Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области: «В этом году Нижегородская область поднялась на вторую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. К этому результату мы стремились. Достичь его удалось только благодаря тесному сотрудничеству, постоянному поиску новых решений и стремлению сделать регион еще более привлекательным для бизнеса. Статистические данные также подтверждают улучшение делового климата в Нижегородской области. Прошлый год ознаменовался рекордными показателями в экономике, в том числе по инвестициям. Рост экономики продолжается и в текущем году. Промышленное производство увеличивается в высокотехнологичных секторах и направлениях, связанных с импортозамещением. Также позитивную динамику демонстрируют строительство, сельское хозяйство и торговля. Ожидаем, что тенденция сохранится и в дальнейшем.
Этот показатель обусловлен преимущественно частными инвестициями, которые в 2023 году увеличились на 60 процентов, а в первом полугодии 2024 прирост составил еще 19 процентов. Такая динамика — естественная реакция на создание благоприятных условий ведения бизнеса. Например, наш регион стал одним из первых участников проекта „Сквозной инвестиционный поток“, мы первыми в России применили категорирование по срокам подключения к теплоснабжению и водоснабжению, внедрили все элементы инвестстандарта на региональном и муниципальном уровнях».
А среди спикеров были и иностранные политики.
Гао Ци, глава представительства Китайского Комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT) в РФ: «Сотрудничество между регионами Китая и России продолжает быстро развиваться. Нижегородская область является важным экономическим, промышленным, научным, образовательным и культурным центром России с развитой промышленностью, сельским хозяйством и животноводством. В последние годы Китай стал одним из основных торговых партнеров Нижегородской области, товарооборот между двумя сторонами продолжает расти».
Фото: пресс-служба форума
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