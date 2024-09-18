«Лидеры инвестиций» в Нижнем

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «Предпринимателям очень важен открытый и предметный диалог, направленный как на решение каких-то проблем, так и на поиск новых путей развития. Мы видим серьезный интерес к форуму и премии, вовлеченность предпринимательского сообщества в обсуждаемые темы».

На пленарной дискуссии форума обсуждали новые рубежи экономики России и развернувшуюся между регионами конкуренцию за инвесторов. А еще обращались к майскому Указу Президента и уделяли особое внимание вопросам развития устойчивой и динамичной экономики.

Дмитрий Тюпышев, заместитель министра экономического развития РФ: «Чтобы сохранить четвертое место в мире по ВВП по паритету покупательной способности, мы должны выйти именно на устойчивые темпы роста. И в этом — задача национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“. Ее основа — в первую очередь, экономика предложения, которая должна обеспечивать удовлетворение растущего внутреннего спроса. Ключевой акцент делается на инвестиции, в том числе на рост частных инвестиций».