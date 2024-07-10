В поисках «НН.Собака.ru»: координаты глянца

В августе тут появится коллекционный арт-дроп (впервые снят на пленку!) и выпуск о нижегородских династиях. А пока, если еще не успели, можно раздобыть себе большой гастрогид по Нижнему и Нижегородской области и премиальный июньский номер с 50 интервью лауреатов «ТОП 50» и эксклюзивными фотосетами.