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В поисках «НН.Собака.ru»: координаты глянца

Гастрономический путеводитель, коллекционный арт-дроп и вообще все печатные номера «НН.Собака.ru» ищите в ресторанах и клиниках, автосалонах и торговых центрах, банках и библиотеках. Ловите полный список адресов, где мы есть!

В августе тут появится коллекционный арт-дроп (впервые снят на пленку!) и выпуск о нижегородских династиях. А пока, если еще не успели, можно раздобыть себе большой гастрогид по Нижнему и Нижегородской области и премиальный июньский номер с 50 интервью лауреатов «ТОП 50» и эксклюзивными фотосетами.

Если вы гуляете по самому центру, то ищите журнал здесь:

  • Sheraton
    Ул.Театральная, 1  
     
  • Enoteca Centrale
    Ул. Пискунова, 14  
     
  • Уралсиб
    Ул. Пискунова, 29
     
  • Кусто
    Ул. Пискунова, 16
     
  • TT Bistro
    Ул. Пискунова, 18А  
     
  • Лаборатория Вкуса
    Ул. .Пискунова, 29 
     
  • Горячо
    Ул. Ошарская, ½
     
  • Bocconcino
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • LUCKY FISH
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Ermenegildo Zegna
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Escada
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Emporio Armani
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Victoria
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • EL'Chantel'
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Lamvil
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • LUNO
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • GRAY CARDINAL
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Margulets
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Врачебная косметология 3Д
    Ул. Ошарская, 1к2  
     
  • Винни
    Ул. Алексеевская 16/10
     
  • ZODIAC
    Ул. Алексеевская, 9  
     
  • Danton
    Ул. Алексеевская, 16/10
     
  • Ланцетъ 
    Ул. Алексеевская, 6/16  
     
  • Галерея 9Б
    Ул. Октябрьская, 9Б
     
  • Додичи Гриль
    Ул. Октябрьская, 12  
     
  • КРАСА
    Ул. Октябрьская, 9  
     
  • Mercure
    Ул. Октябрьская, 11А  
     
  • Negroni
    Ул. Грузинская, 30  
     
  • Franky бар
    Ул. Звездинка, 10В  
     
  • Центр Врачебной практики
    Ул.  Малая Покровская, 4
     
  • Азимут
    Ул. Заломова, 2  
     
  • Courtyard
    Ул. Ильинская, 46  

Если вы на улице Минина, то журнал вас ждет здесь:

  • Фридом финанс
    Ул. Минина, 1
      
  • Russkie
    Ул. Минина, 6  
     
  • MITRICH STEAKHOUSE
    Ул. Ковалихинская, 8
     
  • Оптика Кронос
    Ул. Ульянова, 5  
     
  • Промсвязьбанк
    Ул.  Нестерова, 31  
     
  • Персона
    Ул. Большая Печерская, 26
     
  • Парк Культуры
    Верхне-Волжская наб, 10А  
     
  • Стоматология Анна Долидзе
    Ул. Семашко, 30  
     
  • Библиотека им. Ленина
    Ул. Варварская, 3
     
  • Калипсо
    Ул. Варварская, 7
      
  • 19
    Ул. Ошарская, 8А  
     
  • Vinedo
    Октябрьская площадь, 1
     
  • Сбербанк
    Ул. Октябрьская, 32
     
  • Gorky wine
    Пл. Свободы, 7
     
  • Babor
    Ул. Володарского, 40 


​​​​​Недалеко от площадей Горького и Свободы: 

  • ТОНУС СПА
    Ул. Воровского, 3  
     
  • Модулари
    Ул. Горького, 23А
     
  • НБД-Банк
    Пл. Горького, 6  
     
  • Lil Ballerine
    Ул. Максима Горького, 45  
     
  • Steak House
    Ул. Максима Горького, 23А  
     
  • Кенгуру
    Ул. Горького, 151  
     
  • Ника Спринг
    Ул.  Горького, 226
     
  • Hampton by Hilton
    Ул. Максима Горького, 252  
     
  • Академия ВИП
    Ул. Максима Горького, 262 
     
  • Giulia Novars
    Ул. Максима Горького, 260 
     
  • Салон СВОБОДА
    Пл. Свободы, 7  
     
  • Мило Время
    Ул. Белинского, 63
     
  • Ribs
    Ул. Белинского, 61 
     
  • Альфа-банк
    Ул. Белинского, 61
     
  • Реал Инвест
    Ул.  Новая, 3 
     
  • Кулибин
    Ул.  Белинского, 121  
     
  • World Class
    Ул. Тимирязева, 31А
     
  • Олив
    Ул. Тимирязева 31А 
     
  • Бионика Клиник
    Ул. Кулибина, 3  
     
  • Prikss
    Ул. Белинского, 34  
     
  • Академия VIP
    Ул. Студеная, 57  
     
  • Линлайн
    Ул. Ванеева, 25/88  
     
  • MUKKA
    Ул. Ошарская, 36 
     

Рядом с улицей Родионова:

  • Клиника доктора Ковалева
    Ул. Родионова, 114 
     
  •  DODICI WINES
    Ул. Владимира Высоцкого, 1  
     
  • World Class
    Ул. Родионова, 187
     
  • Elisabetta Franchi
    Ул. Родионова, 187
     
  • EXEED
    Ул. Ларина, 15д  
     
  • ПЛАЗА
    Пр. Гагарина, 230 
     
  • Юллити
    Ул.  Краснозвездная, 11  
     
  • Тонус
    Ул. Краснозвездная, 7А
     
  • Агат-Платинум (Lexus)
    Казанское шоссе, 1А
     
  • Porsche
    Ул. Магистральная, 1  
     
  • Audi Центр
    Ул. Магистральная, 1
     
  • TANK/Генезис
    Ул. Магистральная, 137Б  

Если вы на улице Ванеева, то печатная версия найдется тут:

  • НИЖЕГОРОДЕЦ
    Ул. Надежды Сусловой, 28  
     
  • Школа Михалкова
    Ул. Бринского 4
     
  • Yale
    Ул. Рождественская, 30
     
  • ВИНКУЛЬТ
    Ул. Рождественская, 47А  
     
  • Dodici SEAFOOD
    Ул. Рождественская, 37  
     
  • DODICI WINE & KITCHEN
    Ул. Рождественская, 26  
     
  • Безухов
    Ул. Рождественская, 6  
     
  • Гусь в яблоках
    Ул. Рождественская, 17 
     
  • Экспедиция
    Ул. Рождественская, 1 / ул. Кожевенная 16Б  
     
  • Red Wall
    Ул. Кожевенная, 2  

Точки в нижней части города: 

  • Стадион Нижний Новгород
    Ул. Бетанкура, 1А 
     
  • ЮНИОН
    Бульвар Мира, 17А  
     
  • Пакгаузы
    Ул.Стрелка, 21, лит. Ж, И  
     
  • Никитин
    Ул. Стрелка, 13  
     
  • Нижегородец
    Московское шоссе, 34 
     
  • Айсберг 
    Пер. Мотальный, 8  
     
  • ПЛАЗА 
    Сормовское шоссе, 11А

 

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