В поисках «НН.Собака.ru»: координаты глянца

Гастрономический путеводитель, коллекционный арт-дроп и вообще все печатные номера «НН.Собака.ru» ищите в ресторанах и клиниках, автосалонах и торговых центрах, банках и библиотеках. Ловите полный список адресов, где мы есть!
В августе тут появится коллекционный арт-дроп (впервые снят на пленку!) и выпуск о нижегородских династиях. А пока, если еще не успели, можно раздобыть себе большой гастрогид по Нижнему и Нижегородской области и премиальный июньский номер с 50 интервью лауреатов «ТОП 50» и эксклюзивными фотосетами.
Если вы гуляете по самому центру, то ищите журнал здесь:
- Sheraton
Ул.Театральная, 1
- Enoteca Centrale
Ул. Пискунова, 14
- Уралсиб
Ул. Пискунова, 29
- Кусто
Ул. Пискунова, 16
- TT Bistro
Ул. Пискунова, 18А
- Лаборатория Вкуса
Ул. .Пискунова, 29
- Горячо
Ул. Ошарская, ½
- Bocconcino
Ул. Алексеевская, 16/10
- LUCKY FISH
Ул. Алексеевская, 16/10
- Ermenegildo Zegna
Ул. Алексеевская, 16/10
- Escada
Ул. Алексеевская, 16/10
- Emporio Armani
Ул. Алексеевская, 16/10
- Victoria
Ул. Алексеевская, 16/10
- EL'Chantel'
Ул. Алексеевская, 16/10
- Lamvil
Ул. Алексеевская, 16/10
- LUNO
Ул. Алексеевская, 16/10
- GRAY CARDINAL
Ул. Алексеевская, 16/10
- Margulets
Ул. Алексеевская, 16/10
- Врачебная косметология 3Д
Ул. Ошарская, 1к2
- Винни
Ул. Алексеевская 16/10
- ZODIAC
Ул. Алексеевская, 9
- Danton
Ул. Алексеевская, 16/10
- Ланцетъ
Ул. Алексеевская, 6/16
- Галерея 9Б
Ул. Октябрьская, 9Б
- Додичи Гриль
Ул. Октябрьская, 12
- КРАСА
Ул. Октябрьская, 9
- Mercure
Ул. Октябрьская, 11А
- Negroni
Ул. Грузинская, 30
- Franky бар
Ул. Звездинка, 10В
- Центр Врачебной практики
Ул. Малая Покровская, 4
- Азимут
Ул. Заломова, 2
- Courtyard
Ул. Ильинская, 46
Если вы на улице Минина, то журнал вас ждет здесь:
- Фридом финанс
Ул. Минина, 1
- Russkie
Ул. Минина, 6
- MITRICH STEAKHOUSE
Ул. Ковалихинская, 8
- Оптика Кронос
Ул. Ульянова, 5
- Промсвязьбанк
Ул. Нестерова, 31
- Персона
Ул. Большая Печерская, 26
- Парк Культуры
Верхне-Волжская наб, 10А
- Стоматология Анна Долидзе
Ул. Семашко, 30
- Библиотека им. Ленина
Ул. Варварская, 3
- Калипсо
Ул. Варварская, 7
- 19
Ул. Ошарская, 8А
- Vinedo
Октябрьская площадь, 1
- Сбербанк
Ул. Октябрьская, 32
- Gorky wine
Пл. Свободы, 7
- Babor
Ул. Володарского, 40
Недалеко от площадей Горького и Свободы:
- ТОНУС СПА
Ул. Воровского, 3
- Модулари
Ул. Горького, 23А
- НБД-Банк
Пл. Горького, 6
- Lil Ballerine
Ул. Максима Горького, 45
- Steak House
Ул. Максима Горького, 23А
- Кенгуру
Ул. Горького, 151
- Ника Спринг
Ул. Горького, 226
- Hampton by Hilton
Ул. Максима Горького, 252
- Академия ВИП
Ул. Максима Горького, 262
- Giulia Novars
Ул. Максима Горького, 260
- Салон СВОБОДА
Пл. Свободы, 7
- Мило Время
Ул. Белинского, 63
- Ribs
Ул. Белинского, 61
- Альфа-банк
Ул. Белинского, 61
- Реал Инвест
Ул. Новая, 3
- Кулибин
Ул. Белинского, 121
- World Class
Ул. Тимирязева, 31А
- Олив
Ул. Тимирязева 31А
- Бионика Клиник
Ул. Кулибина, 3
- Prikss
Ул. Белинского, 34
- Академия VIP
Ул. Студеная, 57
- Линлайн
Ул. Ванеева, 25/88
- MUKKA
Ул. Ошарская, 36
Рядом с улицей Родионова:
- Клиника доктора Ковалева
Ул. Родионова, 114
- DODICI WINES
Ул. Владимира Высоцкого, 1
- World Class
Ул. Родионова, 187
- Elisabetta Franchi
Ул. Родионова, 187
- EXEED
Ул. Ларина, 15д
- ПЛАЗА
Пр. Гагарина, 230
- Юллити
Ул. Краснозвездная, 11
- Тонус
Ул. Краснозвездная, 7А
- Агат-Платинум (Lexus)
Казанское шоссе, 1А
- Porsche
Ул. Магистральная, 1
- Audi Центр
Ул. Магистральная, 1
- TANK/Генезис
Ул. Магистральная, 137Б
Если вы на улице Ванеева, то печатная версия найдется тут:
- НИЖЕГОРОДЕЦ
Ул. Надежды Сусловой, 28
- Школа Михалкова
Ул. Бринского 4
- Yale
Ул. Рождественская, 30
- ВИНКУЛЬТ
Ул. Рождественская, 47А
- Dodici SEAFOOD
Ул. Рождественская, 37
- DODICI WINE & KITCHEN
Ул. Рождественская, 26
- Безухов
Ул. Рождественская, 6
- Гусь в яблоках
Ул. Рождественская, 17
- Экспедиция
Ул. Рождественская, 1 / ул. Кожевенная 16Б
- Red Wall
Ул. Кожевенная, 2
Точки в нижней части города:
- Стадион Нижний Новгород
Ул. Бетанкура, 1А
- ЮНИОН
Бульвар Мира, 17А
- Пакгаузы
Ул.Стрелка, 21, лит. Ж, И
- Никитин
Ул. Стрелка, 13
- Нижегородец
Московское шоссе, 34
- Айсберг
Пер. Мотальный, 8
- ПЛАЗА
Сормовское шоссе, 11А
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