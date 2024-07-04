На авиашоу в Нижнем выступит ас из Книги рекордов Гиннесса

Авиашоу приурочено к 120-летию со дня рождения Валерия Чкалова и будет открывать спортивно-музыкальный фестиваль «Пари фест». Подробнее о нем — здесь.

Светлана Капанина, у которой в копилке 67 золотых, 26 серебряных, 13 бронзовых медалей всех важнейших мировых авиапервенств, покажет классические и, так называемые, неуправляемые фигуры.

К первым относятся элементы высшего пилотажа: Петля Нестерова, восходящие и нисходящие вертикальные фигуры, сапоги, штопоры, колокола. Неуправляемыми называют фигуры вращения самолета в трех плоскостях. Кроме упомянутых абракадабры, эдельвейса, кобры, обещают авторский «Привет от Светланы Капаниной».

Капанина выступит на немецком пилотажно-тренировочном самолете EXTRA 330LX, который используют для обучения пилотов и участия в соревнованиях высшего уровня.

Также в этот день в небо поднимется пилотажная группа «Первый полет», старейшая профессиональная команда страны, выступающая на поршневых самолетах. Самолеты группы оборудованы дым-системами, которые позволяют создавать узоры и даже печатать буквы в небе. Выполняя акробатические элементы, летчики работают на пределе возможностей человека и техники.

Где: в небе над Стрелкой

Когда: 24 августа