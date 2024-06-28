Хайкинг по склепам

Звучит неплохо – отправиться на прогулку в обществе нижегородских знаменитостей, но те селебрити (декабристы, фотографы, британская шпионка (!), купцы), о которых пойдет речь, не отличаются общительностью, что в рассматриваемом случае скорее плюс. Каковы ваши взгляды на подобное знакомство с историей, можем только предполагать, но, если решитесь, вот вам маршрут (разумеется, с привидениями).
Бугровское кладбище
Одно из старейших кладбищ Нижнего Новгорода. Многие ошибочно полагают, что купец Николай Александрович Бугров причастен к его созданию, однако это не совсем так: некрополь появился сильно позже его смерти, а название свое получил от расположенного рядом разрушенного Бугровского старообрядческого скита. Скит Бугров благоустраивал и спонсировал, а потом был в нем похоронен. После преобразования его территории в кладбище могила могущественного купца была утеряна. Ходят легенды, что в дождливые дни дух Бугрова бродит по окрестностям кладбища в обличье немолодого, но статного бородатого мужчины.
Павел Иванович Мельников-Печерский (1818/1819–1883)
Здесь же, на Бугровском кладбище, расположена могила нижегородского писателя Павла Ивановича Мельникова-Печерского. Он наиболее знаменит своей этнографической дилогией («В лесах», «На горах») о жизни нижегородских купцов-старообрядцев, а также своим противостоянием с ними. Тем примечательнее, что место упокоения литератора носит фамилию одного из самых влиятельных старообрядцев того времени.
Китти Харрис (1899–1966)
Во время Второй мировой войны британская шпионка Китти Харрис тесно сотрудничала с советской разведкой, а после получила гражданство СССР. Потом было принудительное лечение в психиатрической больнице в Горьком. А спустя 12 лет она скончалась в безвестности. Десятилетия место захоронения считалось утерянным. Позже могилу Харрис обнаружили на Бугровском кладбище. Одна из немногих сохранившихся ее вещей – кулон на золотой цепочке с надписью «К. от Д. 24.05.37 г.», вероятно, подарок другого британского разведчика Дональда Маклейна. Харрис долгое время была его связной.
Андрей Осипович Карелин (1837–1906)
Нижегородский мастер фотоискусства и светописи мирового уровня и значения похоронен на Бугровском кладбище. Он подарил городу альбом «Нижний Новгород», созданный совместно с художником Иваном Шишкиным, а также множество отдельных великолепных фотографий, отражающих быт и нравы горожан.
Максим Петрович Дмитриев (1858–1948)
Здесь же покоится ученик Карелина – не менее знаменитый, чем учитель.
Дмитриев получил известность после участия во Всероссийской фотографической выставке в Москве, он представил там несколько крупноформатных работ, среди которых был, например, портрет ссыльного Короленко, что было, конечно, очень смело. Познакомиться с наследием Карелина и Дмитриева сейчас можно в Русском музее фотографии на Пискунова.
Семейное захоронение Анненковых
Иван Александрович Анненков, будучи причастным к восстанию декабристов, был лишен всех чинов и званий и приговорен к пожизненной ссылке (часть ее он отбывал в Нижнем, причем дослужившись до звания предводителя дворянства). Его возлюбленная, француженка Жаннета-Полина Гебль, последовала за ним. Анненков на пути к месту ссылки был закован в кандалы. Снять их ему разрешили только во время венчания, которое происходило в небольшой деревне в Чите. Когда останки Анненковых решили переместить с Крестовоздвиженского погоста на Бугровское кладбище, на их руках были обнаружены браслеты, а на груди – кресты, отлитые из тех самых оков. История жизни Анненковых легла в основу одного из первых романов Александра Дюма «Учитель фехтования» (кстати, совсем недавно рассказывали о нем). А режиссер Владимир Мотылев в 1975 году снял по книге фильм «Звезда пленительного счастья», который повествует о судьбе декабристов и их жен.
Михаил Федорович Каменский
Как и многие другие видные общественные деятели Нижнего, основатель купеческого рода Каменских нашел свое последнее пристанище на Бугровском кладбище. Однако мистическая история рода ведет нас не к месту захоронения, а к дому негоциантов на Нижне-Волжской набережной. В конце XX века в их особняке был обнаружен клад – драгоценности, предметы роскоши и декоративно-прикладного искусства. Одного из рабочих тогда обвинили в краже (которой, как выяснилось позже, тот не совершал) и отправили в места не столь отдаленные, где он вскоре умер. Позднее, когда здание реконструировали, один из строителей пропал без вести. Из этих достоверных и не вполне эпизодов сложилась легенда о проклятье семьи Каменских. Кроме того, многие нижегородцы утверждают, что темными вечерами в верхнем окне дома лично видели призрак хозяина.
Кузьма Минин (вторая половина XVI века – 21 мая 1616 года)
История захоронения народного освободителя несколько запутанна. Первое погребение состоялось в 1616 году на погосте Похвалинской церкви, а в 1672 году его прах перенесли в Спасо-Преображенский собор. После разрушения собора останки передали в отреставрированный Михайло-Архангельский собор Нижегородского кремля, где они хранятся и теперь под каменной плитой. Однако существует предположение, что настоящие останки Минина находятся в Спасо-Преображенском монастыре, а на территории кремля упокоился кто-то другой.
Парк имени Кулибина
На месте парка имени Кулибина раньше было Петропавловское кладбище, открытое еще в 1784 году. Долгое время здесь в последний путь отправляли общественных деятелей и литераторов, но с приходом советской власти погост закрыли. Многие могилы подверглись разрушению, уцелели лишь захоронения изобретателя Ивана Петровича Кулибина и Акулины Кашириной, бабушки Максима Горького. Сейчас парк является объектом культурного наследия региона.
Степан Семенович Бубнов (1803–1891)
При жизни Степан Семенович Бубнов вместе с братом основал торговый клан, увлеченно занимался политикой и строил доходные дома (в частности, «Дом крестьянина»). Надгробную плиту его могилы случайно обнаружили в 2012 году при строительстве станции метро «Горьковская», когда прокладывали силовой кабель. Плита была отреставрирована и помещена рядом с мемориалами знаменитого изобретателя и бабушки классика в парке имени Кулибина.
Текст: Владимир Трепитов
Фото: Анастасия Волкова
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