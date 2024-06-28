Хайкинг по склепам

Семейное захоронение Анненковых

Иван Александрович Анненков, будучи причастным к восстанию декабристов, был лишен всех чинов и званий и приговорен к пожизненной ссылке (часть ее он отбывал в Нижнем, причем дослужившись до звания предводителя дворянства). Его возлюбленная, француженка Жаннета-Полина Гебль, последовала за ним. Анненков на пути к месту ссылки был закован в кандалы. Снять их ему разрешили только во время венчания, которое происходило в небольшой деревне в Чите. Когда останки Анненковых решили переместить с Крестовоздвиженского погоста на Бугровское кладбище, на их руках были обнаружены браслеты, а на груди – кресты, отлитые из тех самых оков. История жизни Анненковых легла в основу одного из первых романов Александра Дюма «Учитель фехтования» (кстати, совсем недавно рассказывали о нем). А режиссер Владимир Мотылев в 1975 году снял по книге фильм «Звезда пленительного счастья», который повествует о судьбе декабристов и их жен.