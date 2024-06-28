Заглянули на открытие гостиной «Заповедных кварталов»

Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области: «В любой день в «Заповедных кварталах» можно спрятаться и найти свое теплое место, настолько территория благодатна. Иногда сидя на лужайке, кажется, что идет Максим Горький. А идет он к другу Шаляпину. Квартал живет любовью людей и любовью к людям. Место определяют люди. Таких же деревянных кварталов вы не найдете в других городах»

Регистрация на все события открывается по понедельникам в 14:00. Активная культурная жизнь в саду будет происходить до 31 августа. Подробная программа мероприятий уже есть здесь.