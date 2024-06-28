Заглянули на открытие гостиной «Заповедных кварталов»

И хотим сказать, что место для пикников (а, может, и коворкинга!) найдено. Поджазовали, испили улуна и сфоткались с министром. Узнали, когда нужно регистрироваться на фестивальные мероприятия в саду мечтателей, чтобы наверняка заполучить слот. Изучаем обстановку и планируем летние уикенды!
С четверга по воскресенье в гостиной можно будет не просто полежать на траве и послушать музыку, но и изрядно окультуриться. В четверг – «Джаз в саду». В пятницу в 18:00 книжный клуб «Пища для ума» от библиотеки «Партнерский материал». По субботам и детская программа «Шаляй Валяй», и оперный фестиваль «Шаляпин. Портрет», который собирает лучших людей искусства Нижнего. По воскресеньям – акварельные плэнэры.
Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области: «В любой день в «Заповедных кварталах» можно спрятаться и найти свое теплое место, настолько территория благодатна. Иногда сидя на лужайке, кажется, что идет Максим Горький. А идет он к другу Шаляпину. Квартал живет любовью людей и любовью к людям. Место определяют люди. Таких же деревянных кварталов вы не найдете в других городах»
Регистрация на все события открывается по понедельникам в 14:00. Активная культурная жизнь в саду будет происходить до 31 августа. Подробная программа мероприятий уже есть здесь.
Текст: Анна Горбунова
Фото: Анастасия Волкова
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