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В Нижнем пройдет первая премия в области народных промыслов «На_Родном»

Наградят лучшие коллаборации с НХП, лучший медиапроект, лучший музей и не только. Церемония состоится 15 августа. Рассказываем, кто и как может подать заявку на участие. 

В числе больших номинаций премии: «Мастерство», «Дизайн и ремесло», «Территория традиций», «Преемственность поколений» и «Национальный код. Продвижение». 

Номинантов и лауреатов премии будут отбирать эксперты институций, которые занимаются сохранением и развитием народных художественных промыслов.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «В Нижегородской области насчитывается 28 мест традиционного бытования народных художественных промыслов. Мы не только бережно сохраняем наше наследие, но и активно развиваем отрасль – находим решения для расширения ассортимента изделий НХП, разрабатываем тематические туристические маршруты, популяризируем творчество нижегородских мастеров. В 2022 году именно по инициативе Нижегородской области празднование Дня народных художественных промыслов было вынесено на общегосударственный уровень».

Подать заявку необходимо до 12 июля включительно.

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