В Нижнем пройдет первая премия в области народных промыслов «На_Родном»

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «В Нижегородской области насчитывается 28 мест традиционного бытования народных художественных промыслов. Мы не только бережно сохраняем наше наследие, но и активно развиваем отрасль – находим решения для расширения ассортимента изделий НХП, разрабатываем тематические туристические маршруты, популяризируем творчество нижегородских мастеров. В 2022 году именно по инициативе Нижегородской области празднование Дня народных художественных промыслов было вынесено на общегосударственный уровень».