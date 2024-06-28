В Нижнем пройдет первая премия в области народных промыслов «На_Родном»

Наградят лучшие коллаборации с НХП, лучший медиапроект, лучший музей и не только. Церемония состоится 15 августа. Рассказываем, кто и как может подать заявку на участие.
В числе больших номинаций премии: «Мастерство», «Дизайн и ремесло», «Территория традиций», «Преемственность поколений» и «Национальный код. Продвижение».
Номинантов и лауреатов премии будут отбирать эксперты институций, которые занимаются сохранением и развитием народных художественных промыслов.
Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области: «В Нижегородской области насчитывается 28 мест традиционного бытования народных художественных промыслов. Мы не только бережно сохраняем наше наследие, но и активно развиваем отрасль – находим решения для расширения ассортимента изделий НХП, разрабатываем тематические туристические маршруты, популяризируем творчество нижегородских мастеров. В 2022 году именно по инициативе Нижегородской области празднование Дня народных художественных промыслов было вынесено на общегосударственный уровень».
Комментарии (0)