Литературные чаепития, джаз, пленэры, стрит-фуд XIX века: «Заповедные кварталы» открывают летнюю гостиную

В саду мечтателей (Короленко, 17), где гостиная и будет устроена, много уютных обновлений. Например, появятся гамаки и вообще станет зеленее прежнего, зовут «валяться в тенях старинных берез и тополей». Конечно — да! Расспросили организаторов о программе открытия (уже завтра!) и первого уикенда.
Гостиная, которая по всем признакам большой летний фестиваль, будет работать в пространстве исторических усадеб Квартала церкви Трех Святителей начиная с этих выходных и до 31 августа.
Вера Шеина, заместитель руководителя Заповедных кварталов: «Гостиная в саду мечтателей – это новый проект кварталов. Территория обновилась: застелили новые газоны, заменили свет, посадили много цветов. В саду появятся гамаки, скамейки — он станет уютнее и зеленее: приходите с пледами валяться в тенях старинных берез и тополей. С 11 июля в саду будет работать кафе со стрит-фудом XIX века, посетить его можно с четверга по воскресенье с 12 до 21»
Стартуют насыщенно. 27 июня в 16:00 дегустируем меню открытия от ресторана Безухов (тема: летний пикник!). И остаемся на джаз от квартета Александра Расхожева (тенор-саксофон).
28 июня целый день проводим с библиотекой «Партнерского материала»: устраивают книжный клуб о культуре потребления «Пища для ума», а после — лекция «Как ориентироваться в современной литературе».
В субботу исследуем мир искусства с НГХМ: на 12:00 запланировано чаепитие с литературными цитатами, а до 17:00 детей можем оставить на программе «Шаляй-валяй». После идем на фестиваль «Шаляпин.портрет» вместе с искусствоведом Сабиной Мельник. Она расскажет об истории портрета Шаляпина кисти Кустодиева.
Заканчиваем неделю в Заповедных живописно – на акварельном плэнере. С художником Анной Лагедой вдохновляемся Полем Сезанном и его «Натюрмортом с кувшином и драпировкой»
Сад будет открыт с четверга по воскресенье с 12:00 до 21:00.
Фото: Анастасия Волкова
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