Литературные чаепития, джаз, пленэры, стрит-фуд XIX века: «Заповедные кварталы» открывают летнюю гостиную

Стартуют насыщенно. 27 июня в 16:00 дегустируем меню открытия от ресторана Безухов (тема: летний пикник!). И остаемся на джаз от квартета Александра Расхожева (тенор-саксофон).



28 июня целый день проводим с библиотекой «Партнерского материала»: устраивают книжный клуб о культуре потребления «Пища для ума», а после — лекция «Как ориентироваться в современной литературе».



В субботу исследуем мир искусства с НГХМ: на 12:00 запланировано чаепитие с литературными цитатами, а до 17:00 детей можем оставить на программе «Шаляй-валяй». После идем на фестиваль «Шаляпин.портрет» вместе с искусствоведом Сабиной Мельник. Она расскажет об истории портрета Шаляпина кисти Кустодиева.



Заканчиваем неделю в Заповедных живописно – на акварельном плэнере. С художником Анной Лагедой вдохновляемся Полем Сезанном и его «Натюрмортом с кувшином и драпировкой»



Сад будет открыт с четверга по воскресенье с 12:00 до 21:00.