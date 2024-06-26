Отмена! В этом году без «Русской Тоскании»

Каждое лето (с 2015!) отправляемся в Ворсму на масштабный фестиваль «Русская Тоскания». Но в этот раз он не состоится. Организаторы сообщили, что им не удастся воплотить в жизнь задуманное без дополнительной финансовой поддержки. Впрочем, надеются, что в будущем году все сложится.
Фестиваль «Русская Тоскания» был запланирован на 26-28 июля. Но 26 июня организаторы разместили на официальном сайте следующее сообщение:
«Друзья! С великим сожалением вынуждены сообщить вам об отмене фестиваля Русская Тоскания 26-28 июля.
Причина банальна — недостаток финансовых средств. На этапе финального формирования программы мы поняли, что нам не удастся воплотить ее без дополнительной поддержки, а понижать планку мероприятия для нас не представляется возможным.
Фестиваль «Русская Тоскания» за свою почти десятилетнюю историю прошел путь от небольшого праздника в честь Дня города Ворсмы до самостоятельного, масштабного и значимого события в культурно-туристическом календаре. Это был праздник, которого ждали, праздник, который объединял лучшие творческие силы и привлекал тысячи людей со всей нижегородской области, а так же гостей из других регионов.
Но мы не прощаемся с вами! Надеемся, что фестиваль получится возродить в следующем году».
Уникальный летний фестиваль «Русская Тоскания» вдохновлен природной красотой сказочного озерного края, где точкой притяжения является озеро Тосканка. Основное действие развивается на воде. На фестивале можно увидеть красочный парад лодок, совершить путешествие по островам, принять участие в гуляниях с песнями и танцами на берегу, примерить старинную одежду, ощутить вес настоящего меча и звон кольчуги.
Фестиваль объединяет ремесленников и художников, поэтов и музыкантов, реконструкторов и ножевиков. Позволяет современному человеку соприкоснуться с живой историей, погрузиться в атмосферу русской культуры, вспомнить традиции.
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