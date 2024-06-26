Отмена! В этом году без «Русской Тоскании»

Фестиваль «Русская Тоскания» был запланирован на 26-28 июля. Но 26 июня организаторы разместили на официальном сайте следующее сообщение:

«Друзья! С великим сожалением вынуждены сообщить вам об отмене фестиваля Русская Тоскания 26-28 июля.

Причина банальна — недостаток финансовых средств. На этапе финального формирования программы мы поняли, что нам не удастся воплотить ее без дополнительной поддержки, а понижать планку мероприятия для нас не представляется возможным.

Фестиваль «Русская Тоскания» за свою почти десятилетнюю историю прошел путь от небольшого праздника в честь Дня города Ворсмы до самостоятельного, масштабного и значимого события в культурно-туристическом календаре. Это был праздник, которого ждали, праздник, который объединял лучшие творческие силы и привлекал тысячи людей со всей нижегородской области, а так же гостей из других регионов.

Но мы не прощаемся с вами! Надеемся, что фестиваль получится возродить в следующем году».