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Креативные команды из Нижнего могут получить до 130 миллионов рублей

Прямо сейчас идет третья волна проекта «Команда креативных практик» АНО «Центр 800». Он нацелен на развитие и поддержку лучших инициатив по шести направлениям: гастрономия, мода, ремесло, кино, искусство и театр.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо подать заявку до 7 июля включительно.

На грант могут рассчитывать действующие культурные институции и коллективы, которые ведут активную деятельность не менее трех лет. Сумма поддержки одного участника — до 4 миллионов рублей (максимально возможный объем). Общий размер грантового фонда — 130 миллионов рублей.

 

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