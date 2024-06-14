На параплане и «Метеоре», у костра и в заповедной деревне: где и как будут отдыхать нижегородские трэвел-блогеры

Алексей Молев | leashamolev

Летом собираюсь активно исследовать Нижегородскую область — благо, она дает для этого много поводов. 15 июня еду в Семенов на фестиваль «Золотая хохлома», 29 июня — в Чкаловск на День молодежи, а свой день рождения отмечу в Выксе на «Выкса-фестивале». Ну и надеюсь, что в этом году получится сгонять на «Метеоре» в Казань.

Лето — лучшее время для того, чтобы исследовать Нижний Новгород, поэтому советую провести его на интереснейших экскурсиях по городу от «Заповедных кварталов», «Городских экспедиций» и Димы Четыре.

Ну и, конечно, надо быть поближе к воде: откройте для себя прогулки или даже гонки на яхтах с «Силой ветра», встаньте на вейк в вейкпарке на Мещерском озере, попробуйте сап на Гребном канале, да и просто покатайтесь на прогулочных корабликах, созерцая город с воды.