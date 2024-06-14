На параплане и «Метеоре», у костра и в заповедной деревне: где и как будут отдыхать нижегородские трэвел-блогеры

Теперь мы знаем, как проведут это лето (ну, или какую-то его часть) Леша Молев, Валерия Чернигина и Елена Митягина. Зовут ближе к большой и всякой воде, искушают высокими полетами, новыми арт-находками в закоулках старого Нижнего, ловлей дзена по области и гастротурами за городецким пряником.
НИЖНИЙ
Валерия Чернигина | znatoknn
Планирую это лето провести в любимом Нижнем Новгороде, в это время он цветет как никогда. Буду выбирать развлечения, связанные с водой и высотой. Каталась бы на яхтах или катерах. Может, сходила бы в баню на воде, полетала бы на воздушных шарах, а еще повторила бы полет на параплане.
Елена Митягина | travelblognn
Это лето буду проводить в Нижнем – у экскурсоводов сезон. У нас будут экскурсии на яхте и ночные байки у костра. В Нижнем в идеале каждый вечер встречать закат на набережной Федоровского, а затем идти гулять по Нижне-Волжской, смотреть поющие фонтаны и наслаждаться атмосферой летней ночи у воды. По утрам бродить по закоулочкам старого центра, заглядывать во дворики, находить что-то необычное, а днем обедать на летних верандах Покровки и Рождественской.
Алексей Молев | leashamolev
Летом собираюсь активно исследовать Нижегородскую область — благо, она дает для этого много поводов. 15 июня еду в Семенов на фестиваль «Золотая хохлома», 29 июня — в Чкаловск на День молодежи, а свой день рождения отмечу в Выксе на «Выкса-фестивале». Ну и надеюсь, что в этом году получится сгонять на «Метеоре» в Казань.
Лето — лучшее время для того, чтобы исследовать Нижний Новгород, поэтому советую провести его на интереснейших экскурсиях по городу от «Заповедных кварталов», «Городских экспедиций» и Димы Четыре.
Ну и, конечно, надо быть поближе к воде: откройте для себя прогулки или даже гонки на яхтах с «Силой ветра», встаньте на вейк в вейкпарке на Мещерском озере, попробуйте сап на Гребном канале, да и просто покатайтесь на прогулочных корабликах, созерцая город с воды.
НЕ НИЖНИЙ
Елена Митягина | travelblognn
У нас есть много классных глэмпингов на Горе-море и не только, с удовольствием поехала бы в один из них. Еще можно с палатками на лесное озеро и в путешествие по старинным деревням и селам. Туда, где еще не бывала.
Алексей Молев | leashamolev
Я бы взял карту Нижегородской области, закрыл глаза, ткнул вслепую и поехал бы туда, куда мой перст укажет. Иногда самое интересное находит тебя в самых неожиданных местах!
Но если вы более осторожный путешественник, отправляйтесь в недавно благоустроенный Арзамас и подивитесь местным храмам. Съездите в Выксу, где в любое время вас ждут красивые пруды и арт-объекты. А затем прыгайте на «Валдай» и летите по воде в Городец есть пряники, смотреть наличники и любоваться Волгой с откоса.
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архивы героев
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