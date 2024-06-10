ТОП-50 «НН.Собака.ru»: знаменитые в Пакгаузах

Второй год подряд премия «ТОП-50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» будет проходить в ажурно-стальном дворце у слияния двух великих рек. За пять лет новой жизни Пакгаузы успели завоевать семь наград (в том числе в конкурсе «Золотое сечение» и Russian Traveler Awards), стать главной площадкой международных фестивалей, пространством для крупнейших выставок и подиумом для модных показов. Тут нравится туристам, блогерам, фэшн-фотографам и «НН.Собака.ru» тоже, очень.
История Пакгаузов, как культурного пространства, началась еще в 1882 году – c Всероссийской промышленной-художественной выставки. После металлические конструкции стали использовать, как склад Сибирской пристани (важная часть портовых сооружений Нижегородской ярмарки). И лишь через 120 лет к Пакгаузам перестали относиться как к хозпостройке. Сняли старую краску, отмыли, закрепили конструкции. А в 2017 там уже проходили INTERVALS и «Cтрелка».
В 2022 году в Пакгаузах открывается суперсовременные концертный зал на 400 с лишним мест (с панорамным видом на стрелку вместо задника) и галерея на 800 квадратных метров. Футуристичными и зеркальными Пакгаузы сделал Сергей Чобан – архитектор бюро «СПИЧ» (тоже, конечно, лауреат ТОП-50).
За два года активной жизни культурный центр успел принять выставки Ивана Лубенникова и Эрика Булатова, здесь выступал оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, состоялась премьера «Орфея и Эвридики», проходили фестиваль Pianissimo, «Русские. Fashion night» и еще десятки определяющих культурных событий. А российский бренд одежды LIME снимал интерьеры Пакгаузов и арт-объект в виде уменьшенных Шуховских башен для своего лукбука.
17 июня «НН.Собака.ru» будет чествовать в Пакгаузах 50 знаменитых людей, ученых, художников, предпринимателей, артистов, вдохновение, инициативы и идеи которых делают наш город лучше.
«НН. Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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