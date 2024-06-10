ТОП-50 «НН.Собака.ru»: знаменитые в Пакгаузах

История Пакгаузов, как культурного пространства, началась еще в 1882 году – c Всероссийской промышленной-художественной выставки. После металлические конструкции стали использовать, как склад Сибирской пристани (важная часть портовых сооружений Нижегородской ярмарки). И лишь через 120 лет к Пакгаузам перестали относиться как к хозпостройке. Сняли старую краску, отмыли, закрепили конструкции. А в 2017 там уже проходили INTERVALS и «Cтрелка».

В 2022 году в Пакгаузах открывается суперсовременные концертный зал на 400 с лишним мест (с панорамным видом на стрелку вместо задника) и галерея на 800 квадратных метров. Футуристичными и зеркальными Пакгаузы сделал Сергей Чобан – архитектор бюро «СПИЧ» (тоже, конечно, лауреат ТОП-50).