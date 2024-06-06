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Горький бы одобрил: в Нижнем открыли туристический центр по мотивам пьесы «На дне»

Это один из шести новых арт-объектов по творчеству писателя, появившихся в городе за последнее время. Показываем!

В особняке XIX века открылось арт-пространство «Кожевенная, 10». На первом этаже — туристско-информационный центр, где можно забронировать экскурсию к местным достопримечательностям. На втором — арт-площадка: сейчас там открыта выставка Русского музея фотографии и экспозиция художественных промыслов.

В пространстве планируют провести выставку акварельной живописи и изделий из шоколада, квест по творчеству Александра Пушкина и квиз по истории промышленного Нижнего.

Всего по проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Нижнем открыли шесть арт-объектов. Все они посвящены творчеству Максима Горького.

Фото: Анастасия Волкова

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