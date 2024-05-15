ЦИПР Tech Week. Избранное: самые интересные события конференции по мнению «НН.Собака.ru»

20 мая в Нижнем стартует ЦИПР Tech Week — масштабная конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Семь дней, восемь городских площадок, десятки выступлений, воркшопов и лекториев: программа такая обширная, что в ней легко потеряться. «НН.Собака.ru» выделила четыре события с актуальными темами и интересными спикерами для взрослых, а еще мероприятия, которые будут интересны детям и подросткам. Все они бесплатны, необходима только регистрация.
Четверг 23 мая, 16.00
Цифровизация бизнеса на примере креативных индустрий
Ольга Пивень (директор конференции ЦИПР), Кристина Манучарян (соавтор ТГ-канала «editors on vacation», ex.Vogue editor), Екатерина Шуйкина (коммерческий директор Blueprint и Blueprint LAB), Лидия Иванькова (фэшн-инфлюенсер, основательница компаний My Dear Body и Daily Reminder) и другие спикеры поделятся опытом, как изменить e-commerce компании за счет передовых информационных технологий. Как оптимизировать процессы, улучшить работу с клиентами и повысить эффективность компании во всех направлениях.
Где: ул. Большая Покровская 20Б, «Креативное пространство»
Регистрация тут.
Пятница 23 мая, 15.00
Рука на пульсе: как не сойти с ума от гиперзаботы о здоровье?
Обязательно быть всем, кого интересуют вопросы биохакинга! Ксения Зайцева, соосновательница клиники эстетической медицины XELLA, расскажет, как не только «слышать свое тело», а нащупать ту грань, когда забота о здоровье улучшает жизнь, а не разрушает.
Где: ул. Большая Покровская 20Б, «Креативное пространство»
Регистрация тут.
Пятница 24 мая, 11.00
Запись спецвыпуска «Разговора с психологом»
Открытая запись одной из передач популярного YouTube-канала Лены Павельевой о том, что делать с выгоранием в нашем перегруженном информацией мире. Лена обсудит эту актуальную проблему с психологом Каринэ Аванесян, а зрители смогут поучаствовать в дискуссии и затем увидеть себя в выпуске.
Где: ул. Большая Покровская 20Б, «Креативное пространство»
Участвовать в записи программы: регистрация тут.
Пятница 24 мая, 17.30
Критики/блогеры/телеграмм-каналы: как стать популярным и профи в своем деле
Супер-актуальные темы: развитие соцсетей, монетизация своих интересов и немного о том, как устроен рынок гастрономии, — глазами Алексея Поликарпова, издателя ресторанного гида «Вкусономика», Полины Надточий (Instafood passion), Анастасии Кольцовой (Patriki Insider, Fancy Philosopher) и Юлии Сусовой (пиар Zielinski&Rozen, Rockets coffee, Beauty Spoon collagen, бьюти-директор «Аэрофлот», создательница Susfood и Hedonist Cats).
Где: Нижегородская Ярмарка (зал 3), ул. Совнаркомовская, 13
Регистрация: тут.
ЦИПР детям и подросткам
ЦИПР Tech Week — это не только лекции и воркшопы. С 21 по 24 мая в первом павильоне Нижегородской Ярмарки гостей ждет «Фестиваль роботов. Дети»: робобой, моделирование из 3D-руки, сборка 3D-пазлов, программирование роботов, а также симуляторы полетов на дронах и игра Beat Saber с элементами виртуальной реальности — приводите детей знакомиться с новыми технологиями и профессиями будущего.
А 25 мая в «Академии Маяк» имени А.Д Сахарова пройдет молодежный день киберфестиваля Positive Hack Days 2 (PHDays). который объединит специалистов в области информационной безопасности, этичных хакеров, а также всех, кто интересуется миром цифровых технологий.
Участие в активностях ЦИПР Tech Week бесплатное, афиша событий и регистрация — на сайте.
Текст: Валентина Переведенцева
Фото: пресс-служба ЦИПР
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