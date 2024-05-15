ЦИПР Tech Week. Избранное: самые интересные события конференции по мнению «НН.Собака.ru»

Пятница 24 мая, 11.00

Запись спецвыпуска «Разговора с психологом»

Открытая запись одной из передач популярного YouTube-канала Лены Павельевой о том, что делать с выгоранием в нашем перегруженном информацией мире. Лена обсудит эту актуальную проблему с психологом Каринэ Аванесян, а зрители смогут поучаствовать в дискуссии и затем увидеть себя в выпуске.

Где: ул. Большая Покровская 20Б, «Креативное пространство»

Участвовать в записи программы: регистрация тут.